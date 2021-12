Mascotas que no son regalos, sino que buscan una familia

Luchar contra la tendencia de muchas familias que aprovechan las fechas navideñas para regalar un cachorro a los niños sin tener muy en cuenta lo que implica su cuidado es uno de los caballos de batalla de la Protectora de Animales de Vilagarcía. Su presidenta, Ángeles Cifuentes, señala que desde hace años -y no solo en fechas navideñas- han activado importantes filtros para cerciorarse de que las personas que van a llevarse un perro o un gato en adopción son las idóneas para cuidarlas. “Nós xa non facemos adopción a xente menor de idade e, aparte, facemos un cuestionario rigoroso para determinar que canciño é o adecuado para cada situación familiar”, matiza Cifuentes. Ella explica que, contra lo que puede parecer a priori, no se registra una mayor demanda en las adopciones en estas fechas respecto a otros meses del año. “Si é certo que, por exemplo, moita xente aproveita que ten vacacións para vir a adoptar e que así o can se lle vaia adaptando na casa. Non queren levar unha mascota e ter que deixala sola xa ao día seguinte por ter que ir traballar”, explican desde la entidad.





Todos los años la Protectora de Vilagarcía lanza en sus redes sociales un mensaje claro. “Os animais non son xoguetes”, insiste Cifuentes. Apunta que “hai que ser consciente de que facerse cargo dunha mascota esixe unha responsabilidade e, polo tanto, non estamos falando de que é un regalo”.





Minucioso cuestionario

La asociación vilagarciana -con sede en Pinar do Rei- apunta a que muchos de los adoptantes son “xente que xa tiña adoptado con nós en anteriores ocasións e que xa sabemos como funcionan cos animais”. Los que llegan nuevos tienen que pasar un riguroso cuestionario para evitar sorpresas. “Preguntamos de todo. Se viven en piso ou viven en casa porque iso, entre outras cousas, determina que poidas levar un can máis grande ou máis pequeno. Tamén a idade do adoptante é importante ou se é alguén que é activo e lle gusta saír ou facer deporte ou pola contra é unha persoa máis pasiva que prefire estar no sofá. Teñen que levar unha mascota que sexa máis ou menos acorde á súa vida”, explican desde la Protectora.





Otra de las preguntas que les hacen a los adoptantes es si viven do alquiler o en propiedad. “Aínda que pareza que non é importante, si o é, porque hai propietarios de pisos que os alugan e que poñen como condición que non queren mascotas”, explica Ángeles. Por el contrario desde la Protectora advierten que “non pode suceder o mesmo nunha comunidade de veciños. Non poden prohibir que alguén na súa propiedade teña unha mascota. Evidentemente pode haber normas a seguir con elas nas zonas comúns, pero nada máis. No caso da xente que aluga está claro que coa súa propiedade fai o que quere”.





En ese cuestionario tan completo también preguntan si en casa ya hay otros animales y si estos también son de Protectora o, por ejemplo, son gatos recogidos de la calle. “É importante, porque moitas veces a xente recolle animais e non sabe que poden ter algún tipo de enfermidade e iso é importante controlalo”, indica Cifuentes.





Aunque desde la Protectora no hacen adopciones a personas menores de edad sí “facemos de cómplices para sorpresas para adultos”. Eso sí, siempre y cuando se pasen los cuestionarios para ser aptos para la adopción.





Lo que está claro es que en el refugio de Pinar do Rei siempre hay perros y gatos deseosos de encontrar una familia que los acoja. El recinto está ubicado justo al lado del Punto Limpo para todo aquel que quiera unir a un miembro más a su familia.





Cabe recordar que la Protectora de Animales de Vilagarcía realiza además de forma periódica -normalmente en la Praza da Peixería- mercadillos benéficos con diferentes productos para recaudar fondos para sus peludos refugiados.