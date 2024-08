El mejillón gallego ya está en el momento óptimo para consumo

Mexillón de Galicia reinica hoy la certificación en puerto para el mitilo fresco, el indicativo de ue el bivalvo alcanza la calidad exigible para el sello, garantizando de ese modo que se encuentra en un momento óptimo para su consumo.

A partir de esta fecha, el personal técnico de control realizará las pruebas de calidad y emitirá el documento de control DOP para las partidas de mejillón destinadas a empresas de depuración certificadas. La producción del Mexillón de Galicia está vinculada a un proceso natural que se desarrolla en las aguas de las rías gallegas con la llegada de los nutrientes de los que se alimenta el bivalvo y que todos los años se repite, aunque no siempre en la misma época y con la misma intensidad.



De hecho, el inicio de la certificación en fresco se adelanta este año un mes con respecto a 2023, una circunstancia que está ligada a la variabilidad presente en el comportamiento de la naturaleza, según explican desde la DOP.

Mexillón de Galicia señalan que certifican "un alimento único, dunha calidade superior ratificada polos rigorosos controis que se realizan ao longo do seu periodo de cría. E a etiqueta que porta é o distintivo que certifica ese rango e esa autenticidade". Por ello, es necesario "respectar os ditados deses factores naturais" que confieren al sello "unha identidade única".

Parte de una dieta equilibrada

El sello avala, recuerdan, que el consumidor se encuentra ante un producto cien por cien galego, "de extraordinario sabor e cunhas cualidades nutritivas que o converten en imprescindible nunha dieta sa e equilibrada". Además, desde Mexillón de Galicia señalan que es aconsejable para cualquier edad.

"Portar esa etiqueta é o último elo dun proceso rigoroso de control que se inicia coa obtención da semente nas rochas do litoral, continúa na propia batea e segue no momento da súa descarga no porto. Esa supervisión tamén se leva a cabo nos centros de depuración, transformación así como nos puntos de venda", señalan desde el Consello Regulador, que considera esta tarea de especial relevancia entre todas las funciones desempeñadas porque "proporciona fiabilidade aos consumidores, que teñen así a certeza de adquirir o mexillón coas características distintivas de calidade e orixe que só proporciona a nosa marca".