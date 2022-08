El mercadillo y el tráfico rodado empiezan a convivir a partir del sábado en Alexandre Bóveda

El mercadillo ambulante de Vilagarcía empezará a convivir con el tráfico rodado por la calle Alexandre Bóveda (la que discurre pegada a la Praza de Abastos) a partir de este sábado. Una medida que no ha estado exenta de polémica y críticas a la falta de seguridad y que se irá aplicando de forma paulatina. Desde el gobierno local explican que durante las primeras semanas y para facilitar la adaptación de los usuarios los martes y los sábados esa calle tendrá un único sentido de circulación de salida hacia Valle-Inclán. Para permitir el paso de vehículos es necesario trasladar de forma provisional algunos puestos por el entorno de la Praza de Abastos a la espera de que termine la obra de humanización de Arbobispo Lago, que acabará acogiendo parte de esa venta ambulante. En todo caso ese sentido único de la circulación en Alexandre Bóveda durará poco. El ejecutivo local que preside Alberto Varela entiende que el doble sentido en esa calle debe funcionar también en los días de mercadillo para el inicio de curso.

La decisión de que convivan en un mismo espacio el mercadillo y el paso de vehículos de motor se adoptó en el año 2020, no sin críticas. De hecho formaciones políticas de la oposición han reclamado en más de una ocasión una revisión de esta idea al entender que acabará con el mercado ambulante y, además, contribuye a generar un problema de seguridad vial tanto para los vendedores como para la clientela. Desde el gobierno local reconocen ciertos problemas con algunos ambulantes por el traslado de puestos y lamentan su “cerrazón, pese ás varias reunións mantidas nas últimas semanas con eles para tratar de buscar unha solución consensuada”. Dicen que se le pusieron sobre la mesa tres propuestas que no fueron aceptadas.

La apertura de la circulación en Alexandre Bóveda se ha ido posponiendo a petición de los propios ambulantes que alegaban que cambios en plena campaña de verano podría perjudicarlos despistando a su clientela. El gobierno entiende que el doble sentido es vital para mantener la fluidez en el tráfico de la ciudad.