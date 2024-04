El Ministerio cifra en más de 400 euros el alquiler medio en Vilagarcía y Sanxenxo

El estudio realizado por el Ministerio de Vivienda sobre el precio del alquiler en diferentes puntos de España arroja resultados curiosos en lo referente a los ayuntamientos de la Ría de Arousa. Según los datos oficiales del Gobierno el alquiler medio en localidades como Vilagarcía es –como máximo y en la zona más cara– de 425 euros. La capital arousana es –junto a Sanxenxo– el municipio en el que la administración estatal expone que es más caro alquiler de toda la Ría de Arousa. En el concello sanxenxino el alquiler más caro que refleja el registro estatal es de 413 euros, pero es posible –según este mismo estudio– encontrar vivienda por 350 euros. Unas cifras que contrastan con la realidad tras una consulta rápida en cualquier portal inmobiliario. En ambos ayuntamientos hay alquileres que alcanzan perfectamente los 500 o los 550 euros. La presión del arrendamiento vacacional es importante en estos dos municipios, sobre todo en los meses fuertes del verano. En el caso de Vilagarcía para hacer el cálculo de la media se tomaron como referencia un total de 818 contratos.



En O Grove el alquiler medio que apunta el Ministerio llega hasta los 380 euros, aunque también hay zonas con una media de 319. En Meis –tras el estudio de 32 pisos de referencia– se llega a un arrendamiento medio de 394 euros. Más incluso que en Cambados en donde el Registro de Vivienda fija alquileres medios que van desde los 355 a los 383 euros. En Ribadumia –que se puso de moda por el elevado precio del arrendamiento en la capital del albariño– las cifras oficiales que se manejan oscilan en una media de 348 a 350 euros. Eso sí, por inmuebles que superan incluso los 120 metros cuadrados, más grandes que los que pueden encontrarse en localidades del entorno de la comarca por ese mismo precio. Vilanova y Meaño son –según el Ministerio– los lugares más asequibles para vivir de alquiler. El municipio vilanovés oscila entre una media de 331 y 350 euros, mientras que el meañés lo hace entre 350 y 354. En A Illa las cifras oficiales apuntan a una media de arrendamiento de 370 o 355 euros. Eso sí, por viviendas mucho más pequeñas y dependiendo (como en los casos anteriores) de su propia ubicación.



Curiosamente –y probablemente también debido a la oferta y demanda–en el margen norte de la Ría de Arousa es en A Pobra en donde el Ministerio de Vivienda fija el alquiler de una vivienda en el rango más alto. La media por un piso de 75 metros cuadrados según el Registro oficial es de entre 346 y 355 euros. En Ribeira las diferencias son notables dependiendo de si el inmueble se encuentra más en el interior o en la primera línea de costa. De hecho el alquiler medio para un piso de 78 metros cuadrados es de 300 euros, pero en el centro puede llegar a los 350. Más de un centenar de contratos de arrendamiento fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar el cálculo en este municipio barbanzano. Los precios en otra localidad como Boiro son muy similares a los que pueden verse en el Registro para Ribeira. Depende, también, de la zona. La media que indica el Ministerio oscila entre los 300 y los 325 euros, aunque señalan que también es posible lograr un arrendamiento por 275.



En Rianxo es donde se pueden encontrar los alquileres medios más bajos de la zona norte de la Ría de Arousa. El Ministerio expone un rango que va de los 300 euros a los 344 por una vivienda de tamaño medio.

La comarca de Ulla-Umia

No en todos los ayuntamientos de la comarca de Ulla-Umia hay viviendas para alquilar. Buena muestra de ello es Portas, en donde el Ministerio no ha fijado una media en el precio del arrendamiento por carecer de este tipo de mercado, dado que no hay pisos. De las siete localidades que pertenecen a esta comarca el alquiler medio más caro es el que se corresponde a Valga, en donde se tomaron como referencia un total de 11 pisos ya alquilados. En esta localidad se paga de media 350 euros. Bien sea por la baja oferta o por la demanda de la zona por la proximidad de grandes industrias que ofrecen decenas de puestos de trabajo.



En Caldas –cabecera de comarca y muy presionada ahora por el alquiler por el impulso del Camino de Santiago– el Ministerio fija como precio medio entre 325 y 330 euros. Se han tomado como referencia un total de 326 contratos, pero un vistazo por el mercado inmobiliario muestra que hay pisos que superan los 400 euros al mes. Cuntis y Moraña manejan unas cifras similares, teniendo en cuenta que ambos son municipios del interior. El precio medio estudiado oficialmente por el Ministerio de Vivienda es de 300 euros al mes por viviendas que rondan los 100 metros cuadrados. Es en Catoira –en donde se tomaron como referencia un total de 28 pisos– donde la media de alquiler es el más barato del entorno del Ulla, con 305 euros frente a los 320 de Pontecesures.