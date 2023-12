Noelia Puceiro: “La Inteligencia Artificial parece que va a liderar la nueva revolución industrial”

Noelia Puceiro se embarcó hace 15 años en la “aventura” de montar su propia asesoría, hoy ya consolidada en el sector, sin una cartera de clientes y en plena crisis económica. Un arriesgado movimiento que dio sus frutos bajo su propio proyecto, INTER Asesoría, del que es actualmente directora y desde donde ayuda a clientes de toda Galicia. La meisina repasa con Diario de Arousa la situación de las empresas gallegas y de la comarca, el emprendimiento, futuros cambios laborales, como la implantación de la jornada reducida, o las consecuencias de la Inteligencia Artificial (IA).

¿Qué servicios ofrece INTER Asesoría?

Ofrecemos un servicio de asesoría integral en el área fiscal, contable, laboral y financiera. Siendo expertos en subvenciones e internacionalización de empresas. Aportando nuestra experiencia adquirida en gran empresa y poniendo nuestra estructura de profesionales especializados al servicio del crecimiento empresarial de nuestros clientes.

En el caso de autónomos y PYMEs, ¿por qué recomendarías contratar los servicios de asesoría?

Con los cambios legislativos constantes a los que la administración nos está sometiendo en el ámbito fiscal y laboral, es vital que la información que manejes en tu negocio te proporcione seguridad. Estamos atravesando tiempos difíciles y el ánimo recaudatorio sin precedentes que están viviendo empresas y autónomos es creciente, por lo que toma protagonismo la planificación de mano de tu asesor de confianza. Desde hace mucho tiempo el cliente dejó de necesitar a la asesoría únicamente para presentar sus impuestos, es habitual que nuestros clientes nos hagan copartícipes en la toma de decisiones, convirtiéndonos en socios estratégicos de sus negocios.



¿Qué consecuencias acarrea no contar con esta ayuda?

No asimilar de manera ágil la implementación de la nueva normativa, podría conllevar la imposición de importantes sanciones, que arrastrarían hacia el fracaso al proyecto o negocio. Además si no planificas tu fiscalidad, tampoco te permite optimizarla, por lo que es muy probable que pagues más impuestos de los que deberías

Y de cara a los emprendedores, ¿cuáles son los pasos a dar de cara a la constitución de una empresa?

El catecismo de cualquier emprendedor debe ser su plan de negocio, ese sería el punto de partida. Es ante este escenario en el que vaticinamos cual será el vehículo adecuado para desarrollar su negocio, teniendo en cuenta variables como la inversión a realizar, financiación, número de trabajadores y carga fiscal. Nuestra asesoría es un Punto de Atención al Emprendedor y nos sorprende la cantidad de emprendedores que desconocen que su prestación de desempleo puede ser utilizada para aportar como capital social de la empresa.

¿Qué sectores son los más atractivos para emprender?

A pesar de que no resulte innovador, el sector turístico continúa siendo una potencia en nuestro país. Las fuentes de energía 100 % verdes que resulten limpias y eficientes tienen a millones de potenciales clientes esperando. La formación también me parece un sector muy interesante, ya que nuestros jóvenes y futuros profesionales no están dispuestos en pasarse años en una formación reglada donde profesionales teóricos les vuelquen un montón de información sin utilidad práctica, se busca la interconexión rápida con el mundo laboral. Y como no podría faltar, el sector fetiche sin duda, el tecnológico, en un mundo en donde la Inteligencia Artificial parece que va a liderar la nueva revolución industrial.



En materia laboral, en el contexto inflacionario actual ¿a qué problemas se enfrentan las empresas?

No podemos pasar de largo que una buena empresa en España puede ganar entre un 3 % y 8 %, incluso algunas empresas que consideraríamos grandes y que cotizan en el IBEX 35 quedan a pre, es decir que simplemente existen para sostenerse en pie sin generar pérdidas ni beneficios. Teniendo esto en cuenta, creo que una de las mayores dificultades que atraviesan las empresas, es el caos normativo que existe; en materia laboral, todavía no conocemos con exactitud de que manera se vinculará la próxima subida que tendrá lugar en enero del SMI. El escenario tan inestable es una desventaja a la hora de que la empresa pueda dotarse de herramientas para que las distintas políticas laborales e inflacionarias no impacten de manera desafortunada un sus márgenes.

¿Y en materia fiscal? ¿Qué rol juega el asesor?

El conocimiento es poder, por lo tanto es recomendable que a los mejores especialistas en una materia los tengas de tu lado. Es necesario invertir en un buen profesional, para que este a su vez invierta en ti y le dedique el tiempo y conocimiento conveniente a los asuntos de sus clientes, sobre todo en un tiempo en el que sale muy caro equivocarse. El asesor fiscal no solamente está ahí para aconsejar a su cliente y liquidar de forma diligente sus impuestos, si no que es el encargado de representar al contribuyente ante la Administración Tributaria, por lo que debe tener la solvencia y seguridad suficiente como para argumentar y defender los intereses de su cliente ante la AEAT. Elegir bien a tu asesor fiscal, te ahorrará muchos sustos.

En este momento, ¿cómo ve la situación de las empresas gallegas? ¿Y en Vilagarcía y O Salnés?

Lejos de la percepción que podamos tener, Galicia es una región emprendedora y estamos registrando crecimiento en sectores totalmente innovadores como puede ser el biotecnológico y las importantes inversiones industriales que se está llevando a cabo auguran un futuro prometedor para nuestra comunidad.. En cuanto a Vilagarcía y O Salnés, creo que ciertos sectores importantes para nuestra economía como el conservero está pasando por un momento delicado de introspección y reinvención, otras como el sector turístico están sin explotar o con un enfoque nada adecuado. El estar cerca del mar, siempre ha sido una fuente de inspiración y dinamización, creo que el mar es nuestro motor.

¿Ve posible la implantación de la jornada reducida en este contexto?

Creo que el origen real de la jornada reducida, lejos de cómo nos lo quieren hacer ver, como un adelanto o ventaja para los trabajadores, es una necesidad del paradigma actual. Es una realidad que la Inteligencia Artificial va a sustituir muchos puestos de trabajo, es el sistema con los que pretenden compensar y que haya un poco para todos. Reducirán progresivamente las jornadas a medida de que la normativa de los distintos países permita utilizar todos los IA que ya existen, por ejemplo los camiones que no necesitan conductores.

¿Qué otros posibles cambios laborales deben tener en cuenta las empresas?

El reto descomunal al que se enfrentan las empresas es ponerse guapos, para resultar atractivos para aquel profesional tan escaso que resulte hábil, con buenas aptitudes y valores. Creo que en un mercado laboral inundado de titulados universitarios con cifras de absentismo laboral récord, la cualificación no va a estar en lo que primero que se busque en Recursos Humanos.

INTER Asesoría está consolidada en el sector, ¿cuáles cree que son las claves del éxito?

Los inicios no han sido fáciles para nadie, pero menos para una asesoría que no ha nacido de la forma típica para este sector, lastrando o comprando una cartera de clientes de otra asesoría, en los coletazos de la crisis del 2008.INTER Asesoría presentaba un gran reto, naciendo desde el conocimiento de la empresa para la empresa, gracias a ser fieles a nuestros principios y código ético profesional, aportando la mejor solución para el cliente desde una manera honesta, hemos conseguido generar una confianza en el servicio que sencillamente no nos hace comparables.