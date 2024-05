La nueva biblioteca duplica los usuarios diarios y los préstamos de libros suben un 71 %

El balance de las dos primeras semanas de funcionamiento de la biblioteca Rosalía de Castro no ha sido más que positivo. El número de usuarios diarios se ha duplicado respecto a las antiguas dependencias. De hecho en sus primeros días la media de personas que acuden al local de Castelao es de 281. En términos porcentuales, y según el Concello, el número total de usuarios de la biblioteca se incrementó en un 83 %. Lo mismo ocurre con las solicitudes de carné, que se multiplicaron por siete (pasan de 19 a 140), mientras que los préstamos realizados se elevaron un 71 % (de 640 a 1.095).



El gobierno local de Vilagarcía valora muy positivamente la acogida que está teniendo la nueva biblioteca teniendo en cuenta que en ella se invirtieron más de dos millones de euros. El ejecutivo socialista indica que “malia ao tempo que se precisou para completar os trámites da compra do local, da redacción do proxecto, da procura de fondos para financialo e da propia execución da obra, hoxe, por fin, Vilagarcía conta cunha Biblioteca Municipal modélica, ampla, confortable e dotada dos medios e tecnoloxías que esixe unha instalación cultural deste tipo en pleno século XXI. Cremos que a espera foi compensada con creces co resultado. Estamos moi satisfeitos coa acollida que as novas dependencias están tendo por parte da cidadanía e desexamos que as gocen e lle saquen o máximo partido, porque esa é a súa finalidade e por iso se fixeron”.



En lo que va de año los usuarios de la biblioteca son 3.653. En esa cifra 723 son infantiles y 2.930 son adultos. En cuanto a los usuarios que solicitaron el carné de lector fueron 140 en esta anualidad, de ellos 59 son infantiles y 81 son adultos. En cuanto al número de préstamos los registrados en esta anualidad desde inicios de enero son 1.095 frente a los 640 de hace un año. 443 fueron préstamos de usuarios infantiles y 652 realizados por personas adultas.