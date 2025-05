Nuevas mejoras en el campo de Berdón: Vilagarcía adjudica la construcción de la marquesina y otras obras

El Concello de Vilagarcía adjudica a Desarrollo y Gestión de Construcciones las obras de mejora en el campo de Berdón, por 31.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La Xunta Local de Goberno aprobó esta medida el lunes pasado, dentro de las acciones que la administración municipal llevará a cabo en el marco del II Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra.



La Concellería de Deportes, dirigida por Carlos Coira, destaca que se está haciendo “unha aposta pola mellora da funcionalidade das instalacións deportivas municipais”. En este sentido, recuerdan que en este campo ya se llevó a cabo el cambio de césped en octubre de 2024, con una inversión de 173.000 euros y se realizó una primera acción para el arreglo de los vestuarios.



Muy utilizado

El campo de Berdón es utilizado por cerca de 400 deportistas del Vilagarcía, AF7, Atlético Arousana y Arousa, entre otros equipos de veteranos. Por este motivo, desde Ravella consideran “fundamental” seguir trabajando por su “posta a punto” para que los deportistas y aficionados “poidan sacarlle todo o rendemento posible ao recinto”.



Las actuaciones incluyen el levantamiento de un pórtico sobre la cantina, para facilitar su uso y que sea más cómodo y al resguardo de la lluvia, resolviendo de esta manera una de las peticiones de los clubs.

En este sentido, el edil de Deportes indicó que “a Fundación escoita e atende as demandas dos equipos. Neste caso, tras a revisión do teito que cubre as bancadas, contémplase o arranxo dun canalón para evitar que se atasque e mate auga, tal e como quedamos o alcalde e eu coa directiva do Vilagarcía SD”, explicó Carlos Coira.



Además, se harán reformas en el muro noroeste, ya que está muy bajo, por lo que se reforzará el cierre del perímetro, elevando su altura, según indican fuentes municipales. Por último, se cambiarán varios urinarios.

Es una de las actuaciones en materia de infraestructuras deportivas que se están llevando a cabo en Vilagarcía. También en marcha está la ampliación de la piscina municipal de Fontecarmoa, que contempla la creación de un nuevo vaso y que es muy demandada por los usuarios. Con un presupuesto de 3,2 millones de euros, estará financiada por el Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación, tras un convenio con Ravella. Eso sí, la licitación ya está en marcha y se presentó una empresa.