Nuevo frente en Carril: La Agrupación de Parquistas también denuncia a la Cofradía

Los juzgados tendrán que dirimir, definitivamente, el conflicto abierto entre la Cofradía Santiago Apóstolo, de Carril, y la Agrupación de Parquistas. Y es que esta última también anuncia que presentó una denuncia contra el pósito el pasado 19 de diciembre, para que cumpla con “lo pactado”. Se refiere, la entidad que preside José Luis Villanueva, al convenio del dos por ciento, por el cual todos los parquistas de Carril, pertenezcan o no a la Agrupación, tienen que aportar esta cantidad de las ventas a la OPP.



Algo que el patrón mayor, Javier Quintáns, definió como injusto, por lo que hace unas semanas que anunció que la Cofradía había recurrido a la justicia para reclamar cien mil euros que, a su entender, son “cobros indebidos”.



“Parquistas de Carril no percibe cantidad alguna de los parquistas, sino de la Cofradía. No le pasa ningún impuesto revolucionario a ningún parquista, sino que se limita a percibir de la Cofradía una contraprestación en pago a los servicios y actuaciones que realiza en beneficio de todos los parquistas”, señala José Luis Villanueva en un comunicado.



Para el presidente de la Agrupación, es el patrón mayor el que “debería explicar el motivo por el que”, como miembro de la Xunta Xeral de la Cofradía, “votó a favor de las modificaciones y acuerdos contenidos en el convenio firmado” entre ambas entidades.

Servicios prestados

Especialmente molesto se siente Villanueva con las declaraciones en las que Quintáns acusa de “impuesto revolucionario” al pago del dos por ciento. “Es una contraprestación por los servicios que presta y sigue prestando Parquistas de Carril a la totalidad de los parquistas, tengan o no la condición de miembros de la OPP”, señala en el comunicado en el que, para explicar dichos beneficios, se remite al mencionado convenio.

“El patrón mayor tendrá que explicar los motivos de su personal cambio de criterio contrario a lo acordado en las juntas generales y plasmado en el convenio”, señala el presidente de la Agrupación, que considera que Quintáns tendrá que asumir “personalmente las consecuencias de los actos derivados del incumplimiento unilateral de las condiciones pactadas”.

Un equipo dividido

Villanueva también niega que no se haya dado respuesta a la solicitud de la Cofradía y envía un escrito, fechado el 4 de noviembre, en el que defiende el acuerdo por el cual “la Cofradía ha de retener y abonar a Parquistas de Carril OPP89 el 2% del precio obtenido por la venta por la venta en lonja”, mientras que el “todos los parquistas han de abonar por las ventas en lonja un 8%, del cual el 6% pasa a ser propiedad” del pósito. En el escrito, Villanueva insta a Quintáns a reconsiderar su postura para evitar la vía judicial. El patrón mayor tomó la decisión de recurrir el convenio tras la asamblea del 11 de octubre, en la que “debidamente asesorado” se decidió que el acuerdo no afecta a los parquistas que no son socios de la Agrupación. Atrás quedan los momentos en los que Quintáns y Villanueva compartían equipo. El escrito que manda el presidente de los Parquistas lo firman solo cinco de los once que fueron en la lista que lideró en las elecciones al pósito carrilexo de 2022, así como otros dos miembros de la directiva de la OPP.