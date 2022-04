La obra para demoler la Comandancia empezará justo después del verano

Los trabajos de demolición del actual edificio de la Comandancia se iniciarán después del verano. Así lo explicó la teniente de alcalde de Vilagarcía, Tania García, en una visita al Hospital do Salnés. La socialista señaló que las obras se realizarán tras el período estival para evitar el mínimo trastorno en una época fuertemente turística y también porque la acción conllevará levantar importantes cantidades de polvo que, cuando llueve, es mucho menos molesto para la población. Es un paso más para hacer realidad el futuro centro de salud en la ciudad, tal y como también recordaba ayer el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López. Los responsables políticos, así como el gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés José Ramón Gómez, anunciaron ayer la adjudicación de las obras de reforma y ampliación del área de esterilización del Hospital y en la que el Sergas invertirá un total de 744.000 euros. Los trabajos serán ejecutados por la empresa Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación S.L. que ganó el concurso al que se presentaron un total de cinco empresas.



Esta obra permitirá duplicar la superficie actual dedicada a estos procesos médicos y la adaptación de la capacidad del bloque quirúrgico del hospital tras su anterior ampliación de espacios. López destacó que la actuación “supón un paso máis no reforzo da calidade asistencial da zona sanitaria de Arousa” y añadió que el inicio de las obras es inminente.



El gerente del área sanitaria indicó que la adjudicación se recibe con alegría teniendo en cuenta que la actual zona de esterilización no ocupa el espacio más idóneo. “Nesta futura obra vai haber un ascensor con conexión directa entre a área de esterilización e a cirúrxica do hospital”, argumentó.



Los 744.000 euros que se invertirán ahora será para la parte de estructura y más adelante -previsiblemente a finales de año- se ejecutará la parte dotacional para que el área pueda empezar a funcionar en 2023. “Toda a suma de investimento estará arredor do millón trescentos mil euros”, ratificó.





La situación covid





El gerente también hizo una valoración de la situación de la pandemia en el área sanitaria destacando que aunque hay 59 pacientes ingresados con covid “os casos son moito máis leves debido ao elevado índice de vacinación e a situación non ten nada que ver coa de hai un ano, con 35 pacientes críticos”. l