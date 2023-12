Los padres asumen las obras para que Carril pueda tener otra aula de Infantil

Los padres del colegio de Carril ejecutarán ellos mismos las obras de mejora de espacios en el centro educativo para poder llevar a cabo el desdoblamiento del aula de sexto de Infantil. Así pues –y aprovechando las vacaciones navideñas– serán los propios progenitores los que se encargarán de limpiar los espacios y adecentarlos. “Si, moi precario, pero queremos ese desdobre”, reconoce el portavoz de los padres, José Antonio Ríos. Expone que “xa nos empezamos a organizar por se hai que dar unha man de pintura ou así e para que a situación da aula non sexa un impedimento para o desdobre”. Los padres inciden que la edila de Educación, Paola María, les habló de la posibilidad de enviarles operarios municipales para ayudarles en el trabajo aunque “ela mesma recoñeceu que ía estar difícil”. De ahí que ellos mismos se hayan puesto manos a la obra. Los padres mantuvieron ayer una reunión con la dirección del colegio, que les confirmó que el desdoblamiento será una realidad como máximo el 15 de enero. Una victoria que, no obstante, no sabe entre los padres como el de haber ganado la guerra. “Seguiremos loitando”, aseguran. Lo harán en primer término porque habilitar otra aula no conllevará la contratación de más profesorado. “A educadora de apoio pasará a ser titora e, polo tanto, reduciranse esas horas especializadas”, explica Ríos. De ahí que entiendan que el desdoble debe llevar acompañada la contratación de profesionales. “Non é que o digamos nós, senón que o di a lexislación. Non entendemos como a administración non o ve. É de sentido común que se se vai executar un desdobre ten que haber máis personal”, manifiestan los afectados. De hecho estos no descartan un contencioso contra la Xunta de Galicia para “facerlle cumprir o que é lexítimo”.



Por el momento desde el centro educativo ya han mostrado su disposición a favorecer el desdoble. Los profesores han reorganizado sus horarios para poder llegar a todo y para que los niños –que se dividirán en más de un aula– sean debidamente atendidos. En todo caso los propios padres inciden en que esta lucha no termina aquí porque “despois virá Primaria e nós cremos que os ratios deben manterse e non ao límite, polo que ese desdobre debería seguir nos vindeiros ciclos”. De ahí que mantendrán las protestas “o tempo que faga falta”.



Como parte de la comunidad educativa los progenitores creen que el colegio de Carril acumula importantes deficiencias que deberían ser atendidas. “Resulta complicado entender que haxa investimentos noutros centros e que en Carril falten cousas moi esenciais”, inciden. Sus demandas, cabe recordar, llegaron al Pleno.