Los petroglifos de Xiabre cuentan con audioguías para poder seguir toda la ruta

Los petroglifos de la cuenca del río Salgueiro, en Xiabre, ya están listos para su visita, tras los trabajos de señalización y desbroce realizados por la empresa A Citania. Colocaron un total de siete paneles en los propios yacimientos, además de un octavo principal (colocado en el cruce con Fontefría desde el que se accede). Es en este último donde se pueden encontrar los planos, con códigos qr, y también audioguías para seguir toda la ruta. Están en castellano y gallego y pronto se podrán también escuchar en inglés.

El alcalde, Alberto Varela, visitó la zona acompañado por los ediles de Patrimonio y Turismo, Paola María y Álvaro Carou, y destacó la apuesta del gobierno local por "poñer en valor o patrimonio, a nosa historia" que, dijo, ya se mostró en otros casos como "Os Ballotes, a musealización do Castro Alobre ou, aínda que non quero comparar, a restauración do lavadoiro de Vilaxoán ou da fonte de Castroagudín".

En el caso de los petroglifos de Xiabre, en esta nueva fase se intervino sobre 18 rocas (dos más quedaron fuera de la ruta). La restauradora, Iria López, explicó que en primer lugar hubo que desbrozar los caminos de acceso, mientras que luego se procedió a la limpieza para "quitar os liques máis blandiños e incluso musgos e depósitos de terra". Estos trabajos se realizarona mano, con instrumentos de madera, para no dañar la piedra. El último paso fue la colocación de la señalización.

Para facilitar el acceso a cada lugar, están señalizados con flechas. No todos los petroglifos cuentan con panel, pero se puede llegar hasta ellos a través de los planos que se descargan en el principal, según explicó López Baltar.

Los petroglifos cuentan con cuatro mil años de historia, aunque algunos son más recientes, probablemente de la Edad Media, como muestran los motivos con cruces y letras. La restauradora explicó que se encontraron algunos daños debidos al fuego, como "desplacamentos nas rochas" y en algunas un tono negruzco o anaranjado. "O incendio é o que máis dano lle pode facer a un petróglifo, xa que se trata de surcos que teñen milímetros de espesor", explicó Iria López.

Con la colocación de los paneles, también se pretende concienciar a la población sobre la importancia de este conjunto. El alcalde también anunció que se harán visitas didácticas y animó a la ciudadanía a disfrutar de este entorno.