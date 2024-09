O Piñeiriño despide el verano con una sesión vermú con Borjamina de DJ

La asociación vecinal de O Piñeiriño organiza con el Madia Leva, el Café Bar Nautilus y el Amor de Madre una fiesta de despedida del verano. Será este domingo a la hora del vermú en la calle Camilo José Cela a partir de la una de la tarde. La fiesta vendrá de la mano del WallaPiñe, el punto de compra-venta e intercambio de libros y material escolar que se realiza en el centro social de 12 a 14 y de 19 a 22.



Tres serán los DJ que amenizarán el vermú en As Pistas: Moe, Javi Torres y Borjamina, uno de los Mozos de Arousa. Habrá también la posibilidad de comprar camisetas de la marca Glint a un buen precio.



La asociación de vecinos Breogán y la comisión de fiestas San Xoán das Pistas –que organizan la fiesta– animan a todos los vecinos a participar en la fiesta y agradecen su asistencia a los eventos que se han realizado a lo largo del verano. Señalan que “o barrio do Piñeiriño foi o barrio de moda para moitos vilagarciáns, pero tamén demostrou ser o mellor barrio do mundo a ollos de infinidade de turistas que se achegaron á zona de bares e disfrutaron de música en directo e actividades culturais todas as semanas deste verán”. De esta forma se despide un verano de múltiples propuestas con organización absolutamente de mano de los vecinos.