O Piñeiriño recoge firmas para lograr el desdoble de un aula de Infantil

La comunidad educativa del colegio de O Piñeiriño –con la ANPA encabezando la iniciativa– acaba de emprender una campaña de recogida de firmas para que se desdoble el aula de 4º de Infantil de cara al próximo curso escolar. La Asociación de Nais e Pais recuerda que el colegio ubicado en el barrio de As Pistas es de línea 2, es decir, que por cada curso hay dos aulas. Fue en el año escolar 2024/25 cuando desde la Consellería de Educación se decidió que no se llevase a cabo ese desdoble dejando a 4º de Infantil con una única aula cuando siempre contó con dos. Todo ello pese a que, con el ratio sobre la mesa, se cumplía lo exigido. De hecho había 22 alumnos matriculados y tres de ellos con una discapacidad superior al 33%. Estos computan, según la ley, como dos, saliendo así 25 matriculados. “A ratio de nenos por aula estaba nese curso escolar en 25 alumnos, o xusto para conseguir o desdobre”, declara la ANPA. Aún así la Consellería decidió enviar a otros centros a tres alumnos y dejar así al curso con una sola aula con 19 niños, tres de ellos con discapacidad. Tras las protestas Educación les envió una profesora vinculada al Plan MEGA para “facer un desdobre interno non oficial, que pode poñer en risco o vindeiro curso”. De ahí que ahora la ANPA reclame para el próximo curso 2025/26 que se recuperen de forma oficial las dos líneas y que cada clase tenga su propio profesorado “sen parches”. La campaña de recogida de firmas se centraliza en el propio colegio y también se han colocado hojas para que la ciudadanía deje su apoyo en los barrios más cercanos. Este mismo sábado estarán de diez de la mañana a dos de la tarde en la Praza de Galicia para conseguir el mayor número de apoyos posibles.



A O Hórreo

El BNG se hace eco de las protestas de O Piñeiriño y llevará el asunto al Parlamento de Galicia. A mayores de la problemática que existe con esta aula de Infantil los nacionalistas también hablan de tercero de Primaria, “que tamén ten varias crianzas con necesidades especiais e precisa de persoal de apoio, polo que a solución tomada este ano non é válida”. Insisten en que “é preciso que doten ao centro do persoal que por lei lle corresponde”.



El Bloque entiende que “estamos de novo ante un claro exemplo de proceder e das políticas habituais do Partido Popular, que só reacciona ante as mobilizacións das familias que continuamente ven como lles son negados e retirados uns dereitos que por lei lles pertencen atacando a educación pública e desarmándoa mentres se dan subvencións e se promove a privada, tal como acontece na sanidade”.