Piratas, indios y unicornios bailan divertidos en A Peixería

Dicen que los unicornios no existen pero ayer pudieron verse por A Peixería. Bailaban junto a sus amigos piratas e indios, en una fiesta cargada de buen ambiente. Fue el primer acto grande de la programación del Entroido de Vilagarcía, que continuará durante los próximos días. El Baile Infantil de A Peixería contó con una gran afluencia y los pequeños dieron muestra de originalidad en los disfraces, aunque muchos también apostaron por un atuendo con el que protegerse de la sensación de frío. Lo que no faltaron fueron las risas, tanto de los pequeños como de sus padres, buena parte de los cuales no dudaron en acudir disfrazados a una cita que es ya todo un clásico.



Próximos eventos



Hoy, Martes de Entroido, tendrá lugar la fiesta-concurso en A Peixería, a partir de las 18 horas y amenizada por la Duendeneta. El Gato Negro de Carril organiza para el sábado el Baile de Piñata y, para el domingo, el Enterro da Sardiña, que clausura las fiestas.