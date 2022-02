Plan de control tributario ¿Dónde va a centrar la lupa la Agencia Tributaria este año 2022?

Al igual que todos los años la Agencia Tributaria ha publicado el Plan de Control Tributario en el cual recoge las directrices generales para prevenir y luchar contra el fraude fiscal durante el ejercicio 2022 así como las actuaciones a llevar a cabo.





Con dicho plan, la AEAT persigue, principalmente, dos objetivos: mejorar el cumplimiento tributario voluntario y potenciar las medidas de comprobación e investigación para aflorar y corregir comportamientos fraudulentos.





Para dar cumplimiento a estos objetivos las principales actuaciones de la Agencia Tributaria se centrarán en:





* Reactivar las campañas de visitas presenciales en las sedes de las empresas, después de estos 2 años de menor actividad debido a la pandemia. Priorizará las visitas a edificios de Coworking a efectos de verificar aspectos de carácter censal.





Así mismo, las visitas también seguirán dirigiéndose a sectores económicos con indicios de incumplimientos de obligaciones/pagos fiscales.





* Debido al incremento exponencial de las operaciones con monedas virtuales y cripto activos la Agencia Tributaria situará su lupa en estas operaciones, dado el elevado riesgo fiscal. Perseguirá tener bajo control las ganancias obtenidas en estas operaciones llevadas a cabo en plataformas españolas o con establecimiento permanente en España.





Las ganancias derivadas de la venta de criptomonedas se deben integrar en nuestra declaración de IRPF en la base del ahorro como ganancia patrimonial. Otra cosa es el minado de criptos, lo cual tributará como actividad económica en el IRPF así como en IVA.





Para cercar el control sobre estas monedas y obtener información sobre las operaciones realizadas con ellas la AEAT está desarrollando el “modelo 721”.





Dentro de la economía digital, también es importante destacar que se llevarán a cabo controles del comercio digital, para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.





* Otro de los aspectos en los que se centrará el control tributario son los ingresos obtenidos de la cesión

de uso de viviendas con fines turísticos. Para la campaña de la renta 2021 la Agencia Tributaria ya cuenta con la información suministrada por el modelo 179 para controlar dichos ingresos. Estos ingresos estarán exentos de IVA “en la medida en que no se presten, junto con el arrendamiento de las viviendas, ninguno de los servicios complementarios propios de la industria hotelera”, por lo que deberán declararse en el IRPF, declarando los ingresos, así como los gastos necesarios para la obtención de los ingresos. Remarcar que en estos casos no es aplicable la deducción del 60% por no utilizarse el inmueble arrendado para satisfacer la necesidad de vivienda habitual.





* Uno de los pilares básicos de los planes de control tributario sigue siendo la persecución de la economía sumergida. A lo largo del ejercicio 2022 se continuará con comprobaciones a aquellos sectores o negocios en los que se vislumbren evidencias de economía sumergida, como pueden ser bases imponibles negativas reiteradas, deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto de Sociedades.





No podemos dejar de mencionar que el organismo que está dando pasos de gigante en cuanto a avance digital se refiere es, sin duda, la Agencia Tributaria, potenciando las herramientas de asistencia digital para facilitar servicios de información y asistencia no digitales a los contribuyentes. Así mismo, la AEAT se está dotando constantemente de nuevas tecnologías para efectuar el control tributario, tecnologías como el big data, tratamiento masivo de datos, sistemas automatizados de evaluación de datos, tanto aisladamente como interrelacionados…





Al hilo de todas las actuaciones de la Agencia Tributaria para controlar y perseguir el fraude fiscal, no nos gustaría dejar pasar la ocasión para recordar a los contribuyentes que, ante el plan de visitas organizado por la administración tributaria, ésta debe obtener el correspondiente consentimiento o autorización judicial para poder entrar en el domicilio del contribuyente.





*María Pérez es Asesora Fiscal en Inter Asesoría