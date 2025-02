El Plan de Mobilidade de Vilagarcía entra en vigor tras no recibir ni una sola alegación

El Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Vialgarcía acaba de entrar en vigor definitivamente, tras pasar el periodo de exposición pública sin que se presentase ni una sola alegación. El documento fue aprobado por el Pleno de noviembre, con los votos a favor de PSOE y BNG, mientras que fue rechazado por el PP y EU se abstuvo. Contar con Pmus es necesario para poder acceder a los planes de financiación europeos.

El documento estuvo expuesto al público durante un mes. El ejecutivo de Alberto Varela recuerda que desde la oposición se lanzaron acusaciones como que "as parroquias quedan desatendidas", que habría problemas de accesibilidad o que sería necesario "dar pasos ao revés do que se está facendo".

"Se realmenteo é iso o que vai provocar o PMUS, os grupos da oposición deberían de presentar alternativas para que tantas desgrazas xuntas non se produzan", señala el gobierno local, que recuerda que el PP dijo que estudiaría "profundamente" el documento para hacer propuestas, mientras que el portavoz de EU "que non acudiu a nin unha soa das reunións convocadas nos seis meses anteriroes, anunciou non Pleno que ía presentar alegacións".

Diez líneas estratégicas

Nada de esto ocurrió. "Ou estudaron pouco, que adoita ocorrer, ou é que realmente o que lles importa é o ruído e non o benestar da veciñanza", concluyen lossocialistas. En cualquier caso, Vilagarcía dispone ya de una hoja de ruta, un plan estratégico similar al que ya cuentan cientos de ciudades en España.

El PMUS contiene diez líneas estratégicas, con medidas a corto, medio y largo plazo, con el objetivo "irrenunciable" de "poñer ás persoas no centro da mobilidade e a accesibilidade". Por ello, se dan pasos como reducir el "efecto barreira" del viario, creando nuevas vías de conexión entre el centro urbano y los entornos rurales, mejorando la seguridad peatona y ciclista o aumentando la rotación de plazas de aparcamiento, según explican desde el Concello, incidiendo en la creación de zonas de residentes.

Cualquier interesado lo puede consultar en la sede electrónica del Concello, en el apartado de transparencia y, una vez allí, en el de normativa municipal.