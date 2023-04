Podemos defiende en Vilaxoán la regeneración de la playa de O Preguntoiro

Podemos-Marea da Vila defendió en un encuentro con la Asociación de Veciños de Vilaxoán la regeneración de la playa de O Preguntoiro. Una acción que "xa está tardando” según la formación, que recuerda que el diputado de Podemos, Antón Gómez Reino, presentó una iniciativa registrada en marzo para “facer seguimento do Estudo da Dinámica do litoral comprometido polo Goberno do Estado en setembro” y en la que se incluirían preguntas sobre la situación y plazos de este estudio que el partido considera “vital para deixar atrás os parches e acadar unha solución definitiva que dote a Vilaxoán da praia que se merece”.

Asimismo, la alcaldable de la formación morada, María de la O Fernández, también abordó otras demandas relacionadas con la seguridad viaria, saneamiento y pluviales, o el mantenimiento. Como conclusión, la edila sostiene que en todos los encuentros que está manteniendo en su proceso de escucha existen quejas sobre la “falta de escoita do goberno de Alberto Varela” y considera que “isto non o maquilla ningún folleto propagandístico do PSOE”.

Podemos señala que “a apertura da oficina municipal de Vilaxoán" es otra de las demandas del vecindario que cuenta con el apoyo de la formación, "algo que o Concello anunciou pero que, como tantas cuestións durante este mandato, non chegou a concretarse", según denuncia. Además, Fernández reitera la "necesidade" de conocer el estado “do cambio de usos para a renovación da concesión do centro social de O Preguntoiro”. La alcaldable considera una cuestión prioritaria la transferencia de titularidad de las parcelas que ya no tienen uso portuario e insta a las administraciones a realizarla con “celeridade”, puesto que “esta reintegración é fundamental para que a veciñanza de Vilaxoán poida decidir sobre o futuro destes espazos”, concluye.