Podemos denuncia que los vecinos de A Escardia están "abandonados" por el gobierno local de Vilagarcía

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila denuncia que los vecinos de A Escardia se sienten "abandonados" por el gobierno local. Precisamente, la formación morada llevará al próximo Pleno las demandas para esta zona, situada frente a la estación de tren.

"Precisamente unha das miñas primeiras xuntanzas como candidata á Alcaldía en 2019 foi coa veciñanza de A Escardia, por mor dos problemas no acceso subterráneo", recuerda María de la O Fernández, portavoz de Podemos, que lamenta que cuatro años después la situación siga siendo la misma.

La moción incluye varias medidas sobre seguridad vial, conectividad, mejora del alumbrado, señalización y arreglo de las deficiencias del paso subterráneo, el único que conecta con el centro urbano una zona donde viven muchas personas mayores y con movilidad reducida.

Para Podemos, la situación de A Escardia es "un sítoma dun goberno máis pendente dos premios que do día a día". Fernández González consdiera que el equipo de Alberto Varela "suspende" en la "política do cotiá" y defiende la necesidad de un "goberno que escoite e que antes de viaxar a Valladolid a buscar ideas de como humanizar, teñan en conta as da propia veciñanza".