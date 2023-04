“Pon as lentes violeta”, la campaña para frenar el machismo en redes

Con el objetivo de que los más jóvenes identifiquen comportamientos machistas en las redes sociales el Concello de Vilagarcía lanza una campaña a través de las mismas que durará todo el mes de abril. “Estamos comprobando que en idades como son as da adolescencia hai determinados comportamentos de violencia machista que non se detectan nin se identifican. Hai rapaces que teñen dificultades para percibirse como agresores e rapazas para facelo como vítimas”, apunta la directora del Centro de Información á Muller, Julia Barbosa. Control del teléfono móvil, imágenes que se comparten a través de las redes o dar las claves de las diferentes redes sociales son algunos de los comportamientos que se están detectando entre los jóvenes. De ahí que la campaña “Machismo nas redes. Detéctao, Destápao. Bloquéao. Pon as lentes violeta” busque concienciar, implicar y –sobre todo– erradicar ciertos comportamientos.



La campaña –financiada con cargo a los fondos del Plan Estatal contra la Violencia de Género– arrancará a través de una alianza del Concello con la Vilagarcía Basket Cup. “É un torneo mixto e dunhas idades que están dentro do noso público diana, daí que nos parecese interesante arrancar aí”, expone Barbosa. Además de cartelería la campaña también se difundirá a través de las redes sociales con lemas potentes para captar la atención de los jóvenes. Además se anima a la población a participar en la misma poniéndose las gafas violetas y subiendo la foto con el hashtag a las diferentes redes. “Estaremos naquelas redes nas que se move a xente desa idade como pode ser Tiktok ou Instagram”, expone Barbosa.



La campaña ha sido diseñada por Uqui Permui, que explicó que “escoitar aos rapaces foi básico para poder realizala”. De hecho fue una fase que se realizó a finales del año pasado.



Desde el CIM también concretarán acciones con los centros educativos de la localidad para proponerles que se sumen a la campaña a través de la realización de talleres que impliquen al alumnado del último ciclo de la ESO. Unos talleres presenciales que servirán para dar a los jóvenes herramientas que les permitan detectar comportamientos machistas en su entorno. Uqui Permui matizó que “non só hai esas cousas nas redes sociais, senón tamén nas propias aulas e que con esas ferramentas se difunden a un nivel moito máis elevado e se expanden en maior medida”.