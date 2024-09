El PP acusa a Ravella de no gestionar con Augas de Galicia las obras que impiden el triatlón

El PP de Vilagarcía ve en el gobierno local el claro culpable del aplazamiento del triatlón. Los conservadores acusan al ejecutivo que preside Alberto Varela de no coordinarse con Augas de Galicia respecto de las obras de saneamiento que se están ejecutando en el término municipal y que condicionaban el desarrollo de la prueba deportiva. Dice el PP que ellos mismos se pusieron en contacto con Augas de Galicia para conocer los motivos. Tras esta llamada aseguran que comprobaron que en la entidad autonómica no habían recibido comunicación oficial por parte del gobierno local. “Ravella aplazó la prueba por su propia incapacidad política. Augas de Galicia no tuvo nada que ver en la suspensión”, declara el concejal y diputado autonómico, Raúl Santamaría. Entiende el conservador que “de tener constancia Augas de Galicia con tiempo, cosa que sería lo normal, se habría podido buscar una solución para que se pudiera llevar a cabo el triatlón”.



La formación liderada por Ana Granja considera una “falta de respecto hacia los organizadores y los deportistas que se cancelase la prueba, por segunda vez, a solo 48 horas de celebrarse”. De hecho inciden en que “no entendemos por qué esperaron al último momento. Es una muestra clara de mala gestión y de dejadez”.



Con una nueva fecha fijada para el 29 de septiembre los conservadores alertan de que desde el gobierno local “continúan sin contactar con Augas de Galicia. Han puesto una nueva fecha sin confirmar si es viable. Si el ayuntamiento quiere celebrar el triatlón debe coordinarse con la empresa pública”. Añaden que la obra va según el cronograma previsto.