El PP asegura que el gobierno local todavía no arregló los desperfectos del albergue de Carril

El Partido Popular de Vilagarcía acusa al gobierno local de no haber reparado, todavía, las deficiencias del albergue de peregrinos de Carril. Los conservadores recuerdan que la obra debería haber terminado antes de julio de 2022. “Llama la atención que, durante meses, el gobierno local criticase muy airadamente a la Xunta por no asumir su gestión recordemos su campaña en las elecciones municipales) y ahora, que tienen el compromiso del gobierno de Rueda, no tomen las medidas necesarias”, señalan desde la formación de la oposición.



Humedades en paredes y maderas, grietas en los suelos de los baños, necesidad de urbanización del entorno, ausencia de interruptores en la zona de lavanderías o ausencia de salidas de gas y de iluminación en las escaleras son algunas de las deficiencias que se detectaron por parte de los técnicos de Turismo de Galicia y que, según el PP, no están subsanadas todavía.



“La falta de interés por arreglar el albergue de Carril demuestra que al gobierno de Vilagarcía lo único que le interesaba era utilizar la instalación para criticar a la Xunta y que han estado engañando a nuestros vecinos”, dice la portavoz del PP, Ana Granja, que incide en que, al no subsanarse, aumentan los desperfectos.