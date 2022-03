El PP cifra en un 40 % el incremento del gasto corriente en los concellos

El Partido Popular pedirá hoy en el Pleno de la Diputación que se active un plan de ayudas específicas a los concellos de la provincia para que estos puedan hacer frente al pago de los gastos corrientes. Los diputados conservadores en el hemiciclo provincial comparecieron ayer en Vilagarcía y cifraron en un 40 % el aumento del gasto que han tenido que asumir las administraciones locales a raíz de la subida del precio -entre otras cuestiones- de la luz, del gas y del combustible. La portavoz del grupo provincial, Pepa Pardo, manifestó que “los concellos tendrán que asumir subidas que son insoportables” e incidió que es la Diputación “como entidad pensada para ayudar a los concellos más pequeños” la que debe activar un plan de ayudas. “Sabemos que se puede. Si lo aprueban pues habrá que mirar con los servicios técnicos y de Intervención con qué requisitos y en qué medida se puede aplicar”, manifestó. Los populares advierten además que de no activarse una ayuda específica lo que puede ocurrir es que “se vean afectados servicios fundamentales de los concellos como puede ser el alumbrado público o las brigadas, por lo que el propio ciudadano se verá perjudicado





Javier Tourís: “É unha vergoña toda esta subida e é incrible que non haxa unha folga xeral convocada”





La diputada sanxenxina Paz Lago reseñó que “os concellos programan e presupostan cada ano o que van a costar os servizos e estase encarecendo todo” y advirtió que “estámolo vivindo os nove concellos da comarca do Salnés, non só os gobernados polo Partido Popular”. Fue ella la que hizo hincapié en que el incremento en las peticiones de ayudas por parte de personas en situación de vulnerabilidad también se ha notado. “Vímolas atendendo para que poidan cubrir as necesidades básicas”, señaló. Reconocieron los conservadores que es algo que ya se arrastra desde la pandemia y que ahora se ha visto agravado por la inflación y la crisis de Ucrania.



Sobre la necesidad de que la Diputación active un plan de ayudas a los concellos también se pronunció el vilanovés Javier Tourís. “Esperamos que o bipartito da Diputación estea á altura das circunstancias”, declaró al mismo tiempo que añadió que “é unha vergoña toda esta subida e é incrible que non haxa unha folga xeral. Se chega a estar gobernando o PP xa a terían convocado”.



Desde Vilagarcía la portavoz Ana Granja indicó que esa misma moción que se debatirá hoy en el Pleno de la Diputación irá a la sesión plenaria de la capital arousana la próxima semana y la idea es que también se lleve a otros concellos de la comarca para que sean ellos los que insten a la propia Diputación a ejecutar el demandado plan.