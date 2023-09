El PP critica el estado de abandono y la proliferación de maleza en Sobradelo y Vilaxoán

El PP de Vilagarcía denuncia el estado de abandono y falta de mantenimiento de calles en Sobradelo y Vilaxoán. Una falta de cuidado que, según los conservadores, “vai máis alá dun despiste ou de algo puntual, xa que a maleza que se atopa nalgunhas rúas excede o metro de altura, o que supón un abandono absoluto e unha falta de respecto cara os veciños destas rúas”.



El Partido Popular advierte que una de las zonas más afectadas por el citado abandono es la del Benitiño, en donde están el instituto Cotarelo Valledor, el campo de fútbol municipal de Vilaxoán y la Escola Infantil. “Os mozos e mozas que acceden tanto ao instituto como ao campo de fútbol a pé teñen que facelo a través da xa perigosa de por si rúa Ameixeiras. Unha rúa que carece de beirarrúas nalgunhas zonas, obrigando aos mozos a ir pola estrada, algo perigoso co abundante tráfico que hai en momentos puntuais”, señala el PP. Entienden que a ese riesgo que tiene la zona se le suma la maleza. “Algúns terán que botarse á estrada para evitar camiñar sobre a maleza”, manifiestan los conservadores.



No es esta la única zona que señala el PP sobre los problemas con la maleza. Los populares hablan además de Miramar y en Veiga do Mar. “Ademais de dar unha imaxe lamentable esta situación supón un problema para os veciños que se ven afectados no seu día a día en cuestións tan básicas como pasear polas rúas ou estacionar os vehículos”, inciden.



Lamentan los conservadores que esta haya sido la imagen que se haya dado a los miles de visitantes que acudieron a Vilaxoán en el fin de semana con motivo de la celebración del festival Revenidas. “Esta situación é incomprensible, pero é a tónica xeral da forma de gobernar do equipo de Varela. Un goberno local que leva meses encerrado no Concello e que non ve o que hai máis alá de Ravella”. De ahí que exijan que se realicen las tareas de mantenimiento pertinentes.