El PP denuncia la falta de limpieza en Carril

El Partido Popular de Vilagarcía denuncia el mal estado y la falta de limpieza en Carril, tras hablar con los vecinos y visitar varias de sus calles. “Vemos como asombro como outro dos núcleos principais de Vilagarcía tamén ten moitas deficiencias en materia de limpeza e de servizos”, señalan los conservadores.



El PP incide en que algunas de las calles principales de Carril, sobre todo las más próximas al centro, “sofren o crecemento da maleza nas beirarrúas e nas estradas. Nesta situación atópanse vías como A Rosa, A Xalda e a travesía que leva o mesmo nome, Nicolás Viqueira” y otras zonas de las inmediaciones.



Una situación que, aseguran los de Ana Granja, también se da en calles próximas al CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro. “Aínda que se fixeron as tarefas de mantemento diante do centro, os camiños que dan á instalación non foron limpados, co que a maleza nas beirarrúas e algo que teñen que sufrir os nenos e naenas e os pais cando camiñan ao colexio. Camiños seguros si, pero limpos tamén”, apuntan desde el PP.



Además, la formación reclama más papeleras en zonas como la Praza da Liberdade. “A veciñanza tamén reclama ao Concello máis contedores e que se faga unha limpeza das actuais, xa que moitos desprenden olores que resultan moi molestos”.

En una situación similar, apuntan desde el PP, se encuentran los vecinos de Trabanca Sardiñeira. Los populares se hacen ecos de las quejas que la comisión de fiestas hizo en las redes sociales. “Xao o comezo do mes de agosto reclamamos unha limpeza urxente das rúas de Carril. Hoxe, a mediados de setembro, non é que sigamos igual, se non que polo crecemento da maleza estamos peor”, asegura la portavoz de la formación, Ana Granja.