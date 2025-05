El PP denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a invertir en la estación de Catoira

Los diputados nacionales del PP de Pontevedra critican al Ministerio de Transportes tras “constar que non prevé ningunha actuación para corrixir o abandono da estación de tren de Catoira” que, inciden, llevan meses denunciando. Así figura, señalan, en una respuesta del Gobierno a la pregunta registrada por el grupo parlamentario popular, en la que señalaban que la terminal estaba “totalmente desatendida”.



Los conservadores inciden en que ante la iniciativa presentada por el vilagarciano JUan Bayón, Irene Garrido y Pedro Puy, en la que preguntaban si estaba previsto implementar un servicio de información telemático que permitiese adquirir billetes y recibir información en tiempo real, así como si se realizarán tareas de mantenimiento y mejora, “a resposta do Executivo é non por partida dobre”. Bayón señala que “non hai personal de Renfe na estación nin unha máquina de venda telemática, nin sequera un sistema no que os viaxeiros poidan ter algún tipo de atención telefónica” e incide en que “está claro que o caos ferroviario e o deterioro do sistema pola pésima xestión do Ministerio de Transportes non se limita ás grandes infraestruturas”, por lo que reclama “instalacións dignas” para Catoira