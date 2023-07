El PP reitera su compromiso para regenerar la playa de O Preguntoiro si Feijóo gana el 23-J

Candidatos del PP al Congreso de los Diputados visitaron la playa de O Preguntoiro, en Vilaxoán, para reiterar el compromiso de los conservadores de regenerarla si Feijóo gana los comicios del próximo día 23. “Estamos aquí para dicirlle aos veciños de Vilagarcía que temos palabra e que cando Feijóo goberne imos incluír este proxecto nos orzamentos xerais”, subrayó Ana Pastor.



La candidata argumentó que la última actuación de regeneración la hizo el Partido Popular e incidió en que “nos últimos anos se presentaron enmendas aos orzamentos para incluír este proxecto, que sempre foron votadas en contra do PSOE, BNG e por quen agora se presenta como Sumar”. Los conservadores hablan de “falta de compromiso” en esta postura e indican que “a imaxe da praia é dun areal sen area, sen estar habilitada para persoas con mobilidade reducida, sen unha sinalización adecuada, con tapas de sumidoiro polo medio do areal”.



Por su parte el vilagarciano Juan Andrés Bayón denunció que “os socialistas levan catro anos sen facer ningún tipo de actuación nesta praia, que deixou de ser unha referencia en Vilagarcía polo seu estado deplorable”. Recalcó que “o goberno de Varela é coñecedor desta situación e non fixo nada ao respecto”. Añadió que “agora en campaña atrévese a dicir que esperan que se cumpra o compromiso do Ministerio con Vilagarcía cando en cinco anos non fixeron máis que incumprir coa nosa cidade”. l