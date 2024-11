Premios Best in Class para Digestivo y Dermatología del CHUP

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés recibió ayer en Madrid dos premios nacionales Best in Class 2024, galardonando iniciativas asistenciales tanto de los servicios de Dermatoloxía como de Aparello Dixestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Dichas distinciones nacionales, convocadas anualmente por la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y la publicación especializada Gaceta Médica reconocen públicamente a los mejores servicios, unidades y procesos asistenciales de hospitales y centros de salud de toda España, tanto públicos como privados, destacando la excelencia en la atención a los pacientes y el buen hacer de sus profesionales.

El acto de entrega tuvo lugar en una gala honorífica del Colegio de Médicos de Madrid, donde estuvo una delegación del área sanitaria con responsables de los servicios premiados, el gerente José Flores y miembros del equipo directivo.

Dos galardones

La concesión de estos premios, avalados por un comité estatal de expertos, se basa en la puntuación obtenida por los candidatos con el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que se establece a partir del análisis multivariable de los datos recogidos en cuestionarios de autoevaluación.

Por parte de Digestivo de Pontevedra recogieron el galardón el doctor Juan Turnes, jefe de servicio y la enfermera especialidad en enfermedades inflamatorias intestinales, Raquel Díaz. La apuesta por la Enfermería Práctica Avanzada, la investigación y la innovación, fueron algunos de los factores diferenciales que se destacaron en la gala.

El equipo ganó el premio de mejor servicio de España (en su ámbito) y el de E-nnova Health 2024 en la categoría Big Data e Inteligencia Artificial, por su proyecto Comta, cuyas siglas significan compartir talento, impulsado desde Digestivo del Chup y su Grupo de Investigación en Hepatoloxía e Enfermidades Inflamatorias Intestinais adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria Galicia-Sur, así como por los servicios pontevedreses de Endocrinoloxía y de Atención Primaria.

Apuesta por la Enfemería, investigacón e innovación

El servicio de Dixestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra fue reconocido como el mejor de España en una edición de los premios BIC en la que se recibieron más de 500 candidaturas para todas las categorías. Díez reconoció la implicación en el servicio de las enfermeras en el ámbito asistencial, docente, gestor e investigador.

A través de su grupo de investigación adscrito a la IIS Galicia Sur, el grupo destacó, además, por albergar la mayor cantidad de ensayos clínicos en patologías digestivas de Galicia, siendo también uno de los que más publicaciones tiene en revistas científicas del área sanitaria Pontevedra-O Salnés.

Los galardonados se caracterizan por apostar por la incorporación de técnicas endoscópicas disruptivas o por el uso de la Inteligencia Artificial para el reconocimiento de imágenes. Otro de los factores diferenciales fue su apuesta por la comunicación a pacientes y sociedad, que se cristalizó en su canal de X @pontegastro, así como en la creación de materiales educativos.

Mejor unidad de atención a pacientes

Best in Class 2024 también galardonó al servicio de Dermatoloxía del CHUP como la mejor unidad de atención al paciente en esta especialidad. Según señaló la doctora Teresa Abalde Pintos, jefa de la sección, "este servizo integrado na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ten unha longa traxectoria clínica e investigadora e está composto por profesionais adicados, que crean a contorna para mellorar a experiencia do paciente. Recibimos ata o da agora cinco premios nacionais".

El servicio aglutina, señalan desde el Sergas, "cinco eses": "é Seguro", ya que está certificado con la norma de calidad ISO 9001:2015; saludable "dado que se humanizaron as súas instalacións"; sostenible, con la incorporación de los objetivos 2030; solidario, con "longa experiencia en iniciativas como as escolas de pacientes" y, por último, cuenta con personal dedicado a tiempo completo a la investigación clínica.

"Este premio nacional Best in Class é froito do trbaallo conxunto co Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur e do apoio permanente de todo o persoal da nosa área sanitaria de Pontevedra-O Salnés", dijo Abalde Pintos.