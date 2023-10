Presentan alegaciones a la ampliación de eólicos en Xiabre por posibles daños al patrimonio

La asociación Umia Vivo presentó una serie de alegaciones a la ampliación del parque eólico de Xiabre, por los posibles riesgos para el patrimonio, por la afectación a una serie de petroglifos que no estarían ni siquiera incluidos en la evaluación de impacto.



Así, el colectivo indica que dicho documento tan solo identifica un único petroglifo, el de Laxe dos Bolos, mientras que omite seis inventariados en el entorno y otros tres más de reciente localización por los vecinos, que fueron comunicados a Patrimonio.



“Tres dos aeroxeneradores previstos no proxecto sitúanse dentro do entorno de protección dos 200 metros de catro petroglifos”, apuntan desde Umia Vivo, que lamenta “o papel de deixación e pasividade das administracións con competencias en materia de defensa do patrimonio, que no caso do Acibal permitiron unha desfeita hoxe recén paralizada polo Tribunal”.



Impacto sobre acuíferos

La asociación también critica el papel de los Concellos. Sobre Vilagarcía, apunta que se desentendió, una vez que consiguió que la ampliación no fuese sobre terrenos en su término municipal, como inicialmente estaba previsto. En cuanto a Caldas, Umia Vivo señala que el área municipal de Patrimonio dice tener un informe y unas alegaciones que, sin embargo, “non somete ao pronunciamento da Corporación e oculta aos cidadáns”.



Umia Vivo incide en que, además de las posibles afectaciones al patrimonio cultura, el eólico tendría impacto sobre explotaciones agro ganaderas y sobre los acuíferos, algunos sin registrar.