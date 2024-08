El Presupuesto de 2024 pasa el último tramo sin ningún alegación y puede empezar a aplicarse

El Presupuesto municipal de este 2024 acaba de pasar el último trámite –el de la exposición pública– sin recibir ningún tipo de alegación. Esto permite al gobierno local ejecutar las medidas que se recogen en el documento económico y que fueron pactadas en su día con el BNG a cambio de su apoyo en Pleno. Así pues el ejecutivo socialista podrá contratar de forma inmediata el préstamo para hacer frente a uno de los capítulos de inversiones más ambiciosos de los últimso años, por valor de 4,9 millones de euros.



Recuerdan desde el Concello que el presupuesto garantiza aumentos de un 35 % en la partida de becas para el estudio, del 58 % en parques y jardines, del 23 % en cultura y del 34 % en fomento del empleo entre otras cuestiones.



Proyectos pendientes

El ejecutivo socialista destaca los 2,2 millones de euros para acometer la segunda fase de la piscina municipal, así como 400.000 euros para la mejora de viales en la localidad. También figura esa misma cantidad para humanizar el entorno del lavadero y la fuente de Vilaboa, así como la recuperación del acceso al Castro Alobre desde el parque Valdés Bermejo o la humanización de Vicente Risco. Algunos de estos proyectos fueron propuestos por el BNG como condición para aprobar el documento económico.



Desde Ravella vuelven a destacar que se trata de unos presupuestos “expansivos, á altura do que a cidade necesita nestes momentos”. El equipo de Alberto Varela recuerda además la “boa saúde financeira do Concello, que permite seguir incrementando os servizos e as infraestruturas sen aumentar a presión fiscal, que está por debaixo da media galega e da estatal”.



La aprobación del presupuesto también permitirá la contratación de los cargos de confianza que se han negociado entre PSOE y BNG.