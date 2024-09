La previsión de lluvia traslada la romería del Folk no Alobre al interior de la Praza da Peixería

Las malas condiciones meteorológicas previstas para la tarde obligan a la organización de la Romaría Folk no Alobre a trasladar las actividades de ese tramo de la jornada al interior de la Praza da Peixería. La programación de la mañana se mantendrá tal y como estaba anunciado. Así pues las actividades arrancan a las once de la mañana con el espectacular Ritual das Penas do Alobre. Será con una ruta guiada presidida por el polifacético Xurxo Souto y con el grupo tradicional Os Demos da Petaca poniendo la banda sonora. A la una empezará la sesión vermú con A Tropa do Trapo y Contos de Nenas Grandes e Pequenas, con Marta Ortiz y Brais das Hortas. Una hora después será el tiempo del denominado “xantar demorado” amenizado por grupos tradicionales. Cada participante podrá llevar su comida y disfrutar en la zona baja del Valdés Bermejo de una auténtica romería y picnic.



Será después de la comida cuando la actividad –principalmente de corte musical– se trasladará a la Praza da Peixería. Así pues desde las cuatro de la tarde empezará el taller “Bailar cando os tempos” con Carme Cambo y Chus Caramés. A partir de las cinco –y salvaguardados de la lluvia– empezarán los conciertos con un cartel en el que figuran las Pandereteiras Pesdebarro, la Asociación Cultural Nós de Sobradelo, Bailai Malditos, Tiruleque y Os d´Abaixo.



Cabe recordar que el Folk no Alobre es un evento abierto y gratuito organizado conjuntamente por el Concello y la asociación Pesdebarro en colaboración con Corticata-Turismo Medioambiental.

Este evento ya fue aplazado en su día precisamente por las previsiones de mal tiempo, aunque finalmente no llovió.