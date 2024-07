PSOE e BNG aproban o Presuposto e PP e EU falan de “mercadeo de postos”

Moita calor e, tamén, debate acalorado no que foi un dos plenos máis importantes do ano en Vilagarcía. Os acordados votos positivos de PSOE e BNG permitiron sacar adiante unhas contas que o alcalde, Alberto Varela, volveu a definir como “potentes e boas para unha Vilagarcía que avanza”.

O debate non aportou demasiadas cousas novas, dado que non se responderon cuestións plantexadas dende grupos como o de Esquerda Unida sobre cal vai ser a percepción económica tanto do cargo de confianza do BNG como do asesor de protocolo do PSOE. No que si incidiron tanto EU como PP é no “mercadeo de postos” nunha “negociación que non se entende, dado que o debate das liberacións tería que terse dado hai un ano e non agora, a cambio dos orzamentos”. Con estas palabras se mostrou Juan Fajardo en contra dunhas contas que, entende, “non son realistas” e un PP, con Ana Granja como voceira, que advertiu de que “non ten sentido endebedarse máis pedindo outro préstamo cando en orzamentos anteriores o goberno local deixou millóns de euros sen executar”.



Foron os postos de confianza a estas alturas do mandato e “a falta de transparencia” –segundo EU e PP– neste senso os que provocaron máis tanto a BNG como a PSOE. O nacionalista Xabier Rodríguez defendeu o contar “con unha persoa de apoio para o noso traballo de fiscalización da oposición” e fixo valer o acordo asinado co rexedor socialista enumerando as case 90 propostas que este inclúe. “Por que imos apoiar? Pois por todo isto, que responde ás demandas da cidadanía”, recuncou o voceiro.



Pola súa banda a portavoz do goberno, Tania García, optou por falar de números e duns orzamentos “moi potentes”. Sinalou o incremendo de partidas en todas as áreas, facendo especial fincapé na de igualdade, servizos sociais e axudas aos máis vulnerables. “Dende que chegamos ao goberno incrementáronse nun 90 % as cuantías a atención social, e aínda así non son suficientes, pero seguimos nese camiño”, manifestou.



A conservadora Ana Granja lamentou que “se nos convocase ás reunións para facernos perder o tempo, porque non tiñan pensando negociar nada” e indicou que “á miña idade xa non estou para que me tomen o pelo, se me van convocar para tomarmo, non me chamen máis”. Ademais de incidir no tema do endebedamento –no préstamo de cinco millóns de euros que pedirá o Concello para investimentos– a popular recriminoulle ao BNG a “falta de coherencia”. “Vostedes que van tan de puristas non se escandalizan de que se faga un posto de confianza para protocolo en vez de convocar a praza da RPT para emprego público?”, apuntou a conservadora.



Tanto nacionalistas como socialistas acusaron a EU e a PP de “facer pinza” e Tania García defendeu que “a alianza e negociacións entre PSOE e BNG é algo natural e que a cidadanía entende”. Foi o alcalde o que volveu a insistir na importancia das contas xa aprobadas para “que Vilagarcía siga avanzando” e defendeu a petición do préstamo para investimentos para “non ter que subir as taxas e impostos aos veciños, como non fixemos por oitavo ano consecutivo”.



Rosa Abuín para o Porto

Tal e como figuraba no pacto para o Presuposto de PSOE e BNG será a nacionalista Rosa Abuín a que ocupará o posto que, ata o de agora, tiña Lino Mouriño no Consello de Administración da Autoridade Portuaria. Así se fixo efectivo na sesión plenaria na que tanto Esquerda Unida como Partido Popular mostraron a súa “solidaridade” co socialista por –sinalou o esquerdista– “ter quedado fóra das liberacións e agora do Porto cando é o que máis traballa cumprindo os horarios”. Varela defendeuse apuntando a que “non fai falla que defendan a Lino Mouriño que xa sei eu da súa valía” e advertiu que podería ter quitado ao representante do PP, pero que “eu cumpro cos acordos”.