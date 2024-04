El PSOE de Vilagarcía se reúne de forma urgente para mostrar su apoyo a Pedro Sánchez

La sede del Partido Socialista de Vilagarcía en la calle Castelao acogerá hoy viernes a partir de las seis y media de la tarde una reunión urgente para mostrar el apoyo de la formación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la carta en la que deja sobre la mesa la posibilidad de dejar el cargo. El encuentro -tal y como señalan los socialistas- está abierto a toda la ciudadanía "que se queira achegar, porque non é unha cuestión do partido, senón unha reflexión conxunta dos demócratas".

El PSOE vilagarciano quiere así mostrar su "apoio claro, nítido e inquebrantable a Pedro Sánchez e á súa familia en particular, pero tamén a todas as persoas que senten que a situación política é insostible neste nivel de suciedade no que a dereita e a ultradereita a ten embarrancada". El secretario local de la formación, Julio Torrado, manifiesta que "estamos ante a reflexión sobre que tipo de sociedade queremos ante a política e iso é unha cuestión de todos".

Torrado destaca "os apoios e as mostras de afecto que se teñen percibido nas últimas horas tanto no plano persoal como de outras organizacións sociais e políticas que empatizan coa situación e que comparten a mesma preocupación". Eso sí, añade que "lonxe de sumarse a unha defensa dun sistema democrático máis limpo e honesto a dereita parece celebrar o sucedido e persistir máis nas súas formas".