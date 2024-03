Ravella aplaude la decisión de las asociaciones vecinales de unirse en plataforma

El gobierno local de Vilagarcía aplaude la decisión de diferentes colectivos vecinales de la capital arousana de unirse en una plataforma. El equipo presidido por Alberto Varela señala que todo lo que signifique fomentar la participación ciudadana és una buena noticia y añade que “máis neste caso, porque axudará a planificar e priorizar os investimentos e máis concretamente nas zonas rurais ou periurbanas”.



En este sentido el ejecutivo socialista añade que “é bo que os veciños dunha parroquia coñezan as necesidades e as obras a realizar que se plantexan noutros lugares do municipio”. Además recuerdan desde el gobierno municipal los últimos anuncios en cuanto a inversiones como son los 90.000 euros para un tramo de camino en Fontecarmoa u otra de 214.000 para otro vial de acceso a O Piñeiriño. “Se extrapolamos estes datos a toda a rede de viais do municipio é evidente que é preciso planificar e priorizar, porque non hai orzamento que poida atallar dunha tacada todo o que sería necesario e, nese sentido, a plataforma veciñal será un bo apoio para planificar e priorizar”, argumenta el Concello.



Inciden desde Ravella que tanto el alcalde, Alberto Varela, como los ediles del gobierno se reúnen de forma periódica con los representantes de los colectivos vecinales para transmitirles sus propuestas, a veces también quejas o pedir que se mejore algún acceso o cambie la ubicación de contenedores de basura. El gobierno local apunta que las iniciativas colectivas o individuales siempre son de agradecer