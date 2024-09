Ravella asegura que nadie entrenó en Fontecarmoa sin recepcionarse la obra y exige disculpas al PP

El gobierno local de Vilagarcía asegura de forma tajante que ningún club utilizó las instalaciones del pabellón de Fontecarmoa antes del día 10 de septiembre, día en el que se recibió el acta de recepción de obra. Los socialistas responden así a las acusaciones del Partido Popular que acusaban al ejecutivo de Alberto Varela de permitir el uso del pabellón sin tener todos los papeles finiquitados. Desde el Concello acusan al PP de “mentir descaradamente cando denuncia unha situación que nunca existiu” y exigen una disculpa pública.

Los socialistas reconocen –tal y como dijo el propio alcalde el mismo día de la visita inaugural a Fontecarmoa– que “estaba previsto que se comezasen a usar as instalacións a partir do xoves 5 de setembro, pero non foi posible realizar a firma de recepción ata o día 10 pola mañá”. Añade el gobierno municipal que, por este motivo, se habló con los clubs para posponer su regreso a Fontecarmoa hasta ese mismo día 10. “Foron o Cortegada e o CB os que estrearon a flamante instalación deportiva”, apuntan desde el Concello.



Ravella lamenta que “o grupo de Ana Granja sega fiel á súa filosofía de non deixes que a realidade arruíne un bo titular, aínda que sexa esgotando a escasa credibilidade que aínda lle puidera quedar”. De ahí que exijan “unha desculpa pública a esta nova fake”.



El ejecutivo socialista va más allá y dice que el PP “erra ao pensar que somos igual de irresponsables ca eles, que no seu mandato deixaron que decenas de nenos e nenas utilizasen o pavillón da rúa Castelao estando en plena execución o arranxo da cuberta”. Inciden en que “estamos fartos de ver como o PP local se opón por sistema a calquera actuación que supoña unha mellora para a cidade, criticando e tratando de obstaculizar e ensuciar con mentiras as grandes obras promovidas por este goberno, como o da Escola Infantil de Vilaxoán, a da nova biblioteca e agora ao do pavillón número 1 de Fontecarmoa”. Creen los socialistas que “a súa forma de actuar volve deixar totalmente claro que o PP de Vilagarcía se move unicamente por intereses partidistas, non por defender e procurar melloras para a cidadanía”.



Lo que está claro es que los partidos de pretemporada de equipos como el Cortegada todavía no podrán jugarse en el pabellón de Fontecarmoa, debido a que no están todavía operativos los nuevos marcadores. En respuesta a preguntas de Diario de Arousa el concejal de Deporte, Carlos Coira, señaló que estos no estarán para el partido del sábado contra el Avilés por lo que lo más probable es que tenga que desarrollarse en Fontecarmoa 2, en donde también se está entrenando estos días.



La intención –dice el concejal socialista– es que los marcadores puedan estar instalados en la nueva infraestructura deportiva en el partido oficial de liga del Cortegada, previsto para el 5 de octubre. El gobierno insiste en que “por moito que ao PP lle doa a realidade é que Vilagarcía ten un pavillón modélico”.