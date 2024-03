Ravella busca la unanimidad de los grupos para presionar en la liberación de la desembocadura de O Con

Liberar la desembocadura del río de O Con y –por consiguiente– minimizar al máximo el impacto de las riadas en el centro urbano es uno de los objetivos que el gobierno local se ha planteado para este mandato. Es por ello que el grupo municipal del PSOE defenderá una moción en el próximo Pleno en la que pide el apoyo de todos los grupos de la Corporación para poder así instar a la Xunta a que ejecute un proyecto que data del año 2008. Ese actuación contemplaría el derribo de la nave de Ramón Moral, ubicada justo en el tramo final del cauce fluvial, así como intervenciones en el puente de la avenida Valle-Inclán, cuyos arcos son demasiado pequeños para asumir la potencia del río. La portavoz del gobierno, Tania García, recordó que la nave está ubicada en terrenos portuarios, pero que hay buena disposición del Puerto para que se pueda llevar a cabo el proyecto. Eso sí, este tendría que hacerse con fondos municipales. Apunta la socialista que la actuación es urgente y que, de hecho, en ese mismo proyecto están incluidos los tanques de tormenta que en estos momentos está ejecutando Augas de Galicia en diferentes puntos del cauce. “Defendemos esta liberación dende hai moitos anos”, recuerda García. Creen desde el gobierno que el momento es ahora después de que la concesión de la nave expirase en diciembre del año pasado.



Estabilidad financiera

El gobierno local también llevará otra moción al pleno de la primera semana de abril referente a las medidas de estabilidad financiera que vienen dictadas desde el Ejecutivo central. Explica García que “foron os votos do PP e da ultradereita para facer dano a Pedro Sánchez os que limitaron a capacidade financieira dos concellos”. Señala la portavoz municipal que el ejecutivo socialista en Madrid había flexibilizado las medidas en administraciones locales. Ahora “temos a obriga de reservar un 0,2 % dos orzamento, o que en Vilagarcía son dous millóns de euros, para superávit de final de ano”. Según la socialista esto supondrá “o afogamento económico” del Concello y que limitará mucho a la hora del pago del gasto corriente, así como a la hora de ejecutar inversiones, habilitar partidas para becas a estudiantes o incluso en la redacción del Servizo de Axuda no Fogar.



El SAF

Lo que parece casi seguro es que los pliegos del contrato del citado Servizo de Axuda no Fogar no serán sometidos a la votación del Pleno en la primera semana de abril. La portavoz municipal y también edila de Servizos Sociais, Tania García, destacó que “estamos aínda redactando e revisando os pliegos. É un contrato complexo e non é un traballo fácil a revisión do mesmo”. A priori el gobierno local socialista –que está en minoría– no tendrá dificultad para sacar adelante este importante contrato. De hecho ya desde hace semanas que el BNG manifestó que se trabajará conjuntamente en este pliego que, para los nacionalistas, es importante que se ejecute de la forma debida y con todas las garantías para los trabajadores. Los votos de PSOE y BNG serían suficientes para sacar la propuesta adelante. Pese a ser una fórmula muy pedida por grupos como el propio Bloque y EU, la municipalización de este servicio está totalmente descartada de momento. La fórmula será la concesión.