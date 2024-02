La concesión en precario de la nave de Ramón Moral expiró en diciembre

La concesión en precario de la nave de Ramón Moral –ubicada justo en la desembocadura del río de O Con– expiró el pasado mes de diciembre y la actividad en las instalaciones es nula. Sin embargo – y así lo denuncia el Partido Socialista– el Puerto estaría en conversaciones con entidades como Augas de Galicia para volver a reactivar una concesión que, de firmarse de nuevo, no estaría exenta de polémica. “A nosa idea, e así o espuxemos en máis dunha ocasión e dende que estamos no goberno local, é liberar a ceo aberto a desembocadura do río do Con”, manifestó el candidato socialista, Julio Torrado. Un proyecto que –entienden– aliviaría mucho y pondría freno a los problemas de inundaciones en la capital arousana. El Puerto no se pronuncia al respecto de las conversaciones que el PSOE asegura que existen con Augas de Galicia. De hecho en este sentido solo afirma que desde la Autoridad Portuaria se “mantienen contactos con esta y con todas las demás administraciones de su entorno, especialmente con aquellas que desarrollan su actividad en un ámbito adyacente al de la propia la propia Autoridad Portuaria para una mejor cooperación, coordinación y colaboración entre todas las entidades públicas, en beneficio del interés general”.



Lo que sí confirman desde la rada que preside José Manuel Cores Tourís es que la concesión se otorgó en el año 2013 y que esta expiró el pasado mes. Diez años después.



Torrado manifestó que si Besteiro llega al gobierno de la Xunta después de las elecciones del próximo domingo “comprometémonos a recuperar o proxecto de liberar este cauce fluvial”. Entienden que volver a renovar la concesión a la citada nave sería “volver a hipotecar a Vilagarcía e á súa fachada marítima unha vez máis”. Unas declaraciones que comparte el alcalde, Alberto Varela, que denuncia también la “falta de transparencia” de la Autoridad Portuaria a la hora de realizar las citadas consultas antes Augas sin informar abiertamente sobre estos procedimientos. “Que o PP diga se se vai renovar esa concesión”, señalaron los socialistas a pie de río.



Torrado indicó que “pedimos o voto para que haxa un desenvolvemento desta zona máis humano e sostible”. Varela por su parte entiende que esa decisión de seguir prorrogando la concesión o dar otra nueva “perxudica os intereses de Vilagarcía”. De hecho la concesión vigente hasta el pasado diciembre era el principal obstáculo para poder llevar a cabo la liberación del cauce fluvial.