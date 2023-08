Ravella culpa a la Xunta del retraso en abrir el albergue de Carril: “Dez meses de espera e sen resposta”

El Concello de Vilagarcía cargó ayer contra la Xunta a causa del albergue de peregrinos de Carril. Le culpa de no poder abrirlo porque no lo dota del mobiliario ni del personal necesario a pesar de que está a disposición de la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo desde noviembre del año pasado y de los “continuos” requerimientos que le ha hecho, el último el pasado viernes, asegura.



Desde Ravella realizan esta denuncia después de diez meses de espera; de un “retraso inxustificable” en el compromiso del gobierno autonómico de integrar el albergue en la red pública del Camiño de Santiago. “Ata o de agora, o Concello segue sen resposta, malia as dúas visitas realizadas polos técnicos autonómicos e os continuos requerimentos do goberno local, a última vez este mesmo venres”. Tanto por escrito como de palabra, añaden, pidiendo que se terminen “dunha vez” los trámites para vincularlo.



Recuerdan que cumplieron su parte, destinando más de 600.000 euros a la reforma del edificio gracias a una ayuda provincial, y que “o único que ten que facer a Xunta” es dotarlo de mobiliario (colchones, lavadora, secadora, cafetera, etc.) y adscribir un trabajador de la concesionaria de la Rede de Albergues, a fin de que se encargue de la gestión diaria. Explica que, además de técnicos de la Xunta, recibió a los de esta empresa, la última vez en mayo, pero “o tempo segue transcorrendo sen recibir resposta, nin nun sentido nin noutro”. De hecho, le parece “intolerable” desde el punto de vista institucional y “lamentable” teniendo en cuenta el “esforzo común” por promocionar Galicia como destino turístico y más cuando Vilagarcía está en la cuna de la Ruta Xacobea Marítima Fluvial do Mar de Arousa Río Ulla, el origen de todos los caminos de Santiago.

Al PP de Vilagarcía

A este respecto, desde el Ejecutivo de Alberto Varela se preguntan si el PP de Vilagarcía “non ten nada que dicir”, pues fue el grupo opositor muy crítico hace un año con el retraso en las obras del albergue; una demora que “consideraba ‘inxustificable’. É xustificable que se precisen oito meses para dotar de mobiliario a un albergue?”. Y va más allá y le recuerda que también dijo que suponía un “prexuízo” para la ciudad y que “os prazos están para cumprirse”, así que le pregunta también si los de su inclusión en la red también lo son.



Por último, desde Ravella lamentan que los peregrinos “seguen pasando por Vilagarcía, por Carril e por diante do albergue e continúan esperando, como o Concello, a que a Xunta cumpra co seu compromiso e o dote de mobiliario e persoal”.