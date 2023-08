Ravella dice que el estudio de movilidad del centro de salud está pendiente del proyecto de la Xunta

El asunto del estudio de movilidad para poder hacer el centro de salud en la Comandancia volvió este jueves al centro de la polémica del Pleno. El Partido Popular, a través de la concejala Elena Suárez Sarmiento, echó en cara a los socialistas que no estuviese hecho este documento, que ya en su día fue el origen de una tormenta política.



“Ata tres veces mentiu neste Pleno, unha delas grave. Medallas de sinceridade, as xustas”, le espetó a Tania García la edil del PP, que señaló que la Xunta “cumprirá co seu compromiso” de invertir catorce millones en construir un centro de salud, pero aseguró que la obra la pone en riesgo la “incompetencia” del equipo socialista. El encargado de responder a esta cuestión fue el alcalde, Alberto Varela, que aseguró que la realización del estudio de movilidad está pendiente del proyecto, que dice que no se recibió en el Concello. “Parece que vostedes si o viron”, dijo dirigiéndose a la bancada popular, a los que acusó de “confundir partido con institucións”.



“Malamente poden facer un estudo os técnicos se non saben por onde se entra ou sae. É difícil se os técnicos non teñen o proxecto”, aseguró Varela. La polémica se produjo a raíz del debate sobre el último paso para ceder la parcela de la Avenida da Mariña, de forma gratuita, a la Consellería de Sanidade, para que haga el centro de salud.



A vueltas con la ubicación

Una propuesta del grupo de gobierno socialista que fue aprobada con sus votos y los del Partido Popular, así como con la abstención del BNG, pero en la que no faltaron los reproches mutuos sobre la ubicación escogida. Una localización en la que los nacionalistas también hicieron examen de conciencia sobre el apoyo dado en su momento, aunque el portavoz, Xabier Rodríguez, indicó que será el tiempo el que demuestre si se equivocaron o no ,e instó a los conservadores a no justificar posibles giros de guión de la Xunta con “escusas”, como el plan de movilidad.



La portavoz socialista, por su parte, aseguró que en ningún momento el resto de grupos puso sobre la mesa una alternativa de terrenos. “O único que fixeron cando estaban no goberno foi encargar un estudo para saber as parcelas dispoñibles”, apuntó el alcalde, que señaló que todos estos terrenos eran “máis caros” que el de la antigua Comandancia.



Por otra parte, el Pleno también aprobó, con el voto a favor del BNG, que lo propuso, y del PSOE, y la abstención del PP, señalizar la casa del humorista Pepe Rubianes. La propuesta, explicó Xabier Rodríguez, cuenta con el visto bueno de la familia propietaria de la vivienda. Sobre el vilaxoanés, que tuvo una amplia trayectoria en Cataluña, destacó su humor sarcástico y los numerosos admiradores que querrían visitar su casa, por lo que se atraería “o turismo mitómano”. El PP, aunque no votó en contra, señaló otras personalidades de Vilaxoán a los que ve necesario hacerle homenaje y censuró algunas de las frases de Rubianes, pero no se opusieron porque “pode ser bo para Vilaxoán”, dijo David Oliveira.