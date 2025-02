Ravella estudia una solución para las deficiencias de Ameixeiras

La concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, apunta que desde el gobierno local se están estudiando soluciones para las deficiencias detectadas tras las obras en la Rúa Ameixeiras, uno de los principales accesos a Vilaxoán y también a Sobradelo.

En concreto los problemas que hay en el inicio de la calle para que los autobuses puedan girar con el espacio suficiente, algo que no ocurre a día de hoy. Un problema importante teniendo en cuenta que es un vial por el que no solo pasan autobuses, sino también camiones y vehículos de transportes. La situación viene derivada del ancho de las aceras que se construyeron para mejorar la seguridad vial para los peatones, pero cuyo resultado no ha sido el esperado para el tráfico de motor.



El pasado mes de diciembre el Partido Popular criticaba el resultado de estos trabajos señalando que su formación siempre había estado a favor de mejorar la seguridad vial en este punto, pero que los problemas existentes en el cruce con los autobuses evidencian el “desconocimiento” del gobierno local de la situación real en las parroquias.



Cabe recordar que la mejora de la calle Ameixeiras era una de las mayores demandas de los vecinos de Sobradelo, Faxilde y Vilaxoán y en el proyecto se invirtieron más de 70.000 euros. Es una carretera por la que transitan no solo los vecinos que acceden al núcleo vilaxoanés, sino también alumnado y docentes para ir al instituto Cotarelo Valledor, de ahí que la actuación fuese vital.