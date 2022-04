Ravella permitirá a los hosteleros ampliar las terrazas en más días de los ya incluidos en la norma

El gobierno local de Vilagarcía estudia incluir en la ordenanza de terrazas un apartado que permita -de forma excepcional y siempre que las circunstancias lo permitan- ampliar el espacio que ocupan mesas y sillas. En la normativa actual ya existen excepcionalidades en cuanto a ocupación del suelo público, pero estas ahora podrán ser ampliadas si se cumplen los requisitos que estime el Concello. En todo caso esta modificación puntual no será entendida como una norma general para todos los momentos, sino que solo se permitirá en determinados casos puntuales. De hecho desde la administración local se está redactando la resolución y se hará pública cuando esté revisada y debidamente ratificada por los servicios técnicos del Concello.



Esta modificación de la ordenanza serviría para compensar el fin de la moratoria que permite a día de hoy ocupar más espacio por parte de los hosteleros de lo que tienen contemplado en la licencia. Esa moratoria (en vigor hasta el 31 de mayo) no se ampliará, y se otorgó en su día con el objetivo de compensar las pérdidas que el sector hostelero sufrió durante los momentos más duros de la pandemia. De hecho la ordenanza no se cumplía de forma estricta y los hosteleros -siempre y cuando permitiesen el paso de peatones- pudieron ampliar el espacio para sus mesas y sillas.









Pago de las tasas





Otra de las excepcionalidades que no se cumplirá este año es la del pago de la tasa por ocupación de suelo público. Durante el año 2020 y 2021 y debido a las restricciones que hubo para la hostelería por la pandemia del coronavirus los hosteleros no tuvieron que pagar por sus terrazas al Concello. Algo que no se prolongará en la tasa anula de 2022, dado que a día de hoy no hay limitaciones que afecten a la hostelería y por tanto la excepcionalidad, a juicio de la administración local, no tiene ya sentido.



Así pues se espera que este año la normalidad vuelva a todos los niveles y, como no, también a la hostelería.