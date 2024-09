Ravella sobre la vuelta de la medicalizada al Hospital do Salnés: "Non imos celebrar que nos devolvan o que antes nos quitaron"

El gobierno local de Vilagarcía salió al paso de las declaraciones del director del 061 sobre el traslado de la medicalizada, así como del resto de cargos autonómicos que visitaron la base del Hospital do Salnés. "Resultan totalmente indignantes", señalan desde Ravella. El ejecutivo recuerda que tras retirar UVI móvil durante los meses de verano, "cando se incrementa notablemente a poboación e soben o número de incidencias sanitarias", el titular de Sanidade "vén con todo o seu séquito a vendernos o gran logro de que a ambulancia regresou en setembro, e a apuntar que para o ano que ven, seguramente, no la volverán quitar".

Por ello, los socialistas señalan que "por moito que a Xunta de Galicia non trate a Vilagarcía como se merece, non imos celebrar que nos devolvan o que antes nos quitaron". Sobre todo, teniendo en cuenta las propias valoraciones de los responsables autonómicos, señalan desde el Concello de Vilagarcía, que cita los datos dados por el director del 061.

"A Xunta di que o traslado da ambulancia a Sanxenxo faise en función ás necesidades poboacionais, pero non teñen en conta o incremento que sofre Vilagarcía. E defenden que unha ambulancia de soporte vital avanzado en toda a comarca do Salnés é suficiente, cando este equipo fai unha media anual de tres ou catro servizos ao día, cifra que se incrementa en verán", señalan desde el ejecutivo, que incide en lo que también dijo Román Gómez sobre los tiempos de desplazamientos, que "son maiores fora das grandes cidades debido a que as distancias a cubrir son maiores, como ocorre entre punta e punta da comarca do Salnés, é cidir, de Sanxenxo a Vilagarcía. E neste asunto, cando falamos de tempo, falamos de que un minuto de diferenza pode ser crucial para que unha persoa viva ou morra".

Mantenerla todo el año

Por todo ello, el ejecutivo que preside Alberto Varela exige a la Xunta que corrija esta situación, manteniendo la ambulancia medicalizada en Vilagarcía "os doce meses do ano, para que non volvan producirse situacións tan dramáticas como a da atención ao rapaz accidentado co seu patinete, que ante a ausencia de vehículo con médico e equipos de soporte vital avanzado, a Policía Local tivo que recoller no coche patrulla aos facultativos do PAC".

En este sentido, Ravella apuesta por, "si é preciso, como o que os datos apuntan", se doblen los servicios en la comarca, "en lugar de tapar un roto cun descosido", en referencia a poner dos ambulancias medicalizadas durante la próxima temporada estival.

"Non podemos deixar de lamentar que esta situación de desprotección na que a Xunta mantén a Vilagarcía en verán conte co beneplácito do PP local", señalan desde el gobierno local, que incide en que la formación de Ana Granja "ni sequera foi quen de respaldar a moción que o grupo socialista levou a Pleno en febreiro demandando a permanencia da ambulancia medicalizada, e que contou co apoio de todos os demais grupos da Corporación".