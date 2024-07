Ravella vuelve a denunciar los plazos de licitación del centro de salud: "Leva xa seis meses de retraso"

El gobierno local de Vilagarcía vuelve a denunciar un nuevo retraso en la licitación de las obras del centro de salud, cuya construcción está prevista para los terrenos de la antigua Comandancia. "Cun proxecto listo dende hai un ano non foi ata a última campaña electoral en Galicia cando anunciaron que o proxecto sairía xa a licitación", dicen desde el Concello. Unos plazos que no se han cumplido. Recuerdan que el pasado mes de junio el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que "este mesmo mes" quedaría resuelto, pero en julio todavía no hay anuncio.

El ejecutivo que preside Alberto Varela recuerda que el Concello compró los terrenos necesarios, costeó la demolición del edificio y puso el solar a disposición de la Consellería de Sanidade bonificando hasta el 95 % de las obras. "As preguntas que este goberno se fai e que estamos seguros que comparten milleiros de vilagarciáns é que máis queren e a que esperan?", apunta la portavoz municipal, Tania García.

El gobierno socialista asegura que no dejará de recordar a la Xunta y a sus dirigentes "que os compromisos con Vilagarcía están para cumprilos, non para xogar con eles en función non se sabe de que cálculos electorais e partidistas". Dicen desde Ravella que quieren el nuevo centro de salud "canto antes" de ahí que reclame una vez más que salga ya a licitación. A mayores insta al PP local, del que dice que es "celoso cos prazos cando se trata de obras municipais", de explicar a la ciudadanía su posición sobre este "reiterado retraso na licitación".