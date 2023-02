Reportaje | Vilaxoán “ficha” a Shakira e a Piqué para o Entroido con máis retranca

En Vilaxoán as ganas de festa eran evidentes. Os veciños non deferaudaron e encheron o centro social do Preguntoiro, onde o venres se celebrou o Festival de Comparsas. A incombustible Marajota e Media foi a anfitrioa dun evento no que participaron agrupacións da comarca.



Ata Vilaxoán achegáronse O Cano, Las Miguelianas e A.C. Dorna, de A Illa, así como Los Lunes al col, de Cambados, ataviados coas súas características berzas nas cabezas.



Non faltaron, por suposto, os característicos choqueiros, nin disfraces de todo tipo entre un público que o pasou en grande coas letras das comparsas. Non se quixeron perder o festival Shakira e Piqué, reconciliados para a ocasión e como invitados de luxo dun Entroido vilaxoanés que seguirá dando que falar.



Tras o festival, onte foi o momento dos choros. A Sardiña recibiu sepultura nun pobo que se toma moi en serio a retranca. De feito, os asistentes deixaron os aspectos estrafalarios e acudiron cos seus atuendos luctuosos. Para ocasión tan especial, Os Terribles de Arousa puxeron a fúnebre banda sonora.



Enterro da Sardiña en Carril



As lágrimas repetiranse hoxe en Carril, onde o Enterro comezará ás seis da tarde co percorrido de costume. Estará amenizado polo grupo “O que queira que veña” e a comparse “Velliñ@s” O Gato Negro, en colaboración con Malveiras e Ameixa Rock, organizan un evento que rematará da mellor maneira posible. Choronas, curas e demais familias sacarán as penas con dulces, coa degustación de filloas e orellas no local social.



Mentras tanto, en Vilaxoán regresará a festa, aínda que nunca xornada adicada aos máis pequenos da casa. A Asociación Veciñal, en colaboración coa ANPA, organiza un baile infantil no que a música e o entretemento correrán a cargo de Javi Solla. Será entre as cinco da tarde e as oito e media da tarde, tamén no Preguntoiro.