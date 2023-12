El Revenidas sacará a la venta el primer paquete de abonos el próximo martes 2 de enero

El festival Revenidas, una de las citas más esperadas del verano vilagarciano, saca a la venta el próximo martes, 2 de enero, el primer paquete de abonos para el evento, que celebrá su edición de 2024 entre los días 12 y 15 de septiembre en la explanada del puerto de Vilaxoán y el anexo parque de Doña Concha, según anunció este mes la organización. Así, las entradas se podrán obtener a través de su página web (www.revenidas.com).

De no momento no trasciende el cartel de artistas que se subirán al escenario en esta edición o las actividades paralelas del festival, aunque desde la organización ya anuncian que se avecinan más novedades en los próximos días. En la edición de 2023, Ska-P, Rodrigo Cuevas, Heredeiros da Crus y Dakidarría, Desakato, Zoo, Fillas de Cassandra, Los Chikos del Maíz, Familia Caamagno o The Rapants fueron parte de las bandas y artistas deleitar al público de Revenidas.