Revenidas ya tiene fecha: Será del 11 al 14 de septiembre, como siempre en Vilaxoán

La organización de Revenidas dio ayer a conocer la fecha de la nueva . Será el segundo fin de semana de septiembre, del 11 al 14, cuando grupos gallegos, de otros territorios e internacionales desplegarán su potencial en un evento siempre anclado a sus raíces, en el que Vilaxoán es protagonista.

El cartel está elaborado por David Lages y es un guiño a la diversidad lingüística, otro de los sellos de Revenidas, simbolizando "como as linguas e estilos musicais mestúranse ao redor do festival, sen esquecer o carácter alegre e inclusivo do Revenidas”.