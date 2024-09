Rueda no descarta ampliar las medicalizadas en O Salnés para el próximo año, pero defiende el traslado a Sanxenxo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela, no descarta estudiar duplicar las ambulancias medicalizadas en la comarca de O Salnés para el próximo verano, pero defiende el traslado a Sanxenxo.

"Os recursos hai que intentar administralos o mellor posible", señaló el máximo mandatario autonómico que, eso sí, destacó que se trata de una decisión que "tomaron os responsables sanitarios basándose en razóns sanitarias e técnicas". En cuanto a la posibilidad de duplicar ambulancias, como piden el Concello de Vilagarcía y el grupo parlamentario del BNG, así como numerosas voces del sector de la salud, Rueda señala que "do que se trata é de dar a mellor cobertura. Xa para o verán veremos as planificacións que se fan".

Eso sí, pese a que destacó que no se trata de una decisión política, sino técnica, incidió en que stá convencida de que "foi a mellor decisión e as cousas se fixeron ben".

Esa fue la máxima, de hecho, del acto presidido por Rueda en el Hospital do Salnés, que sirvió de homenaje a todos los sanitarios gallegos que participaron en el Plan de Verán. "Probablemente nesta área se represente especialmente o que supoñía a situación que afrontábamos e como se solucionou. É un destino turístico e no verán, ao aumentar a poboación, aumentan as tensións saniarias que se podían producir", explica Rueda.

Médicos residentes

Una de las medidas que se puso en marcha este verano fue abrir la posibilidad a que los residentes (MIR) en su cuarto año de formación, y que así lo deseasen, pudieran ayudar a los médicos de Atención Primaria a la hora de pasar consulta. En total, se sumaron 104 de Medcina Familiar y siete de Pediatría.

Una de ellas es Rosario Lago, que estuvo en el centro de San Roque, de Vilagarcía. "Foi un desafío que nos proporcionou experiencia humana e clínica", explicó durante el acto, en el que habló en nombre de sus compañeros. "Os médicos de familia somos tamén axentes sociais, hai patoloxías que tamén están influenciadas polas circunstancias socioeconómicas", explicó la residente, que está a días de acabar su formación y defiende el papel de la Atención Primaria en las comunidades.

Lago reconoció que, con los tiempos que hay entre paciente y paciente, es necesario hacer "malabares", ya que la Atención Primaria "está en condicións precarias" y que cada vez son más los que eligen otras especialidades por "medo ás condicións nas que se está traballando". Por ello, Lago valora que la administración se implique y destaca medidas como la que se tomó con respecto a los MIR. "Se non se chega a facer, houbera sido moito peor", apunta la sanitaria.

Durante el homenaje, que se llevó a cabo en el salón de actos del Hospital do Salnés, se dieron a conocer todas las características de este plan, en el que se inviriteron 12, 5 millones de euros. Se trata de la creación de una bolsa de médicos voluntarios para cubrir las guardias de los PAC, a la que se apuntaron más de 300 profesionales; un programa especial de apoyo por parte de los facultativos de 061, con una veintena de médicos; medidas de movilidad, para trasladarse temporalmente a los centros de salud con mayor demanda en el verano por el aumento de la población (con una decena de participantes) y la referente a los MIR.

Rueda destacó que el refuerzo del personal durante los meses de verano permitió no solo mantener la actividad habitual, "se non incrementala". Así, los quirófanos de los hospitales gallegos operaron más y más patologías prioritarias, que vieron, además, reducidas sus esperas. En cocnreto, se realizaron 1.400 cirugías más, 500 de ellas de prioridad 1, lo que supone un incremento del 8 por ciento con respecto al verano de 2023.

Las cifras

"Tamén aumentaron un seis por cento as asistencias en urxencias", indicó el presidente, tanto en los hospitales como en los PAC, "mentres que se mantivo o número de probas diagnósticas realizadas (1,5 millóns) e o número de consultas de atención primaria", señaló Rueda, que destacó que así se evitaron muchas hospitalizaciones.



Además, el 061 atendió 5.000 llamadas más a lo largo de este verano hasta llegar a las 210.000, de las que el 90 por ciento fueron asistidas en menos de diez segundos; y las campañas de donación de sangre permitieron realizar más de 11.000 operaciones quirúrgicas, transfundir plaquetas a 5.600 pacientes oncológicos o hacer de media un transplante de órgano o tejido al día en la comunidad.

En el acto también intervino el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que mostró su agradecimiento por todo el personal que hizo frente a un verano que se planteaba como difícil, por la "falta de profesionais e a prolongación da formación MIR" y que, señaló, mantuvo la actividad asistencial con "eficacia" gracias, en muchos casos, a los profesionales que "prolongaron as súas xornadas" o renunciaron a sus vacaciones. "Fronte a ira e á frustración, está o esforzo dos sanitarios", apuntó el titular de Sandiade.

Durante el vídeo que pusieron a los sanitarios, explicaron que el presupuesto diario de la Xunta en sanidad es de 13 millones. "Hai que ser humildes, non é perfecta pero en Galicia e fai especialmente ben. Había moita xente esperando que non fora así", concluyó Alfonso Rueda.