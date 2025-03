Sale a licitación, por 3,2 millones, la ampliación de la piscina de Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía acaba de publicar la licitación del proyecto para ampliar la piscina municipal de Fontecarmoa, por 3,2 millones de euros. El proceso ya está anunciado en la Plataforma de Contratos del Estado y las empresas tienen hasta las 23:59 horas del 7 de abril para presentar sus propuestas.

Una vez en marcha la obra, la adjudicataria tendrá un año para sacarla adelante. Se creará un edificio que albergará un nuevo vaso y que conectará con el existente a través de una pasarela cubierta.

"Con este importante paso, os vilagarciáns están cada vez máis preto de poder desfrutar dunhas instalacións de primeiro nivel", señalan fuentes municipales. El proyecto fue redactado por el arquitecto Jesús San Vicente, para dar salida a las necesidades de más espacio tanto por parte de los usuarios de la piscina como de los clubes que, especialmente por las tardes, abarrotan los seis vasos existentes.

El Concello decidió en su momento dividir en lotes la reforma y ampliación de la piscina de Fontecarmoa, empezando por los vestuarios y la galería sur del edificio, que reabrió con normalidad hace un año. Antes, ern 2019, se hizo con los terrenos donde se levantará el nuevo espacio, por 114.000 euros.

"O proxecto da ampliación, sumado ao do pavillón Sara Gómez, foron dous compromisos electorais cumpridos polo goberno de Alberto Varela. Estas dúas grandes obras, promovidas polo COncello, suman un investimento de 6 millóns de euros. Con isto, as instalacións axústanse ás necesidades dunha poboación como a que ten Vilagarcía e tamén aos requirimentos técnicos e deconfort, que deben reunir para a práctica deportiva e para acoller competicións federadas do máis alto nivel", señalan desde Ravella.