Sanidade ve insuficiente el informe de la Comandancia y pide un estudio de movilidad

Ni lo recibieron, ni es suficiente. Ese es el resumen de lo que la Consellería de Sanidade explica en cuanto al informe policial sobre la accesibilidad de la parcela de la antigua Comandancia para acoger el nuevo centro de salud.





“Polo de agora, a Consellería de Sanidade non ten constancia do informe que se menciona”, explican desde el departamento que lidera Julio García Comesaña. Esta afirmación contrasta con lo declarado por la portavoz del grupo municipal socialista, Tania García Sanmartín, durante el Pleno del 13 de enero, en el que, a preguntas de la oposición, respondió que “existe un estudo de mobilidade de tráfico de xuño de 2021 que está no poder da Xunta de Galicia”.





Más allá de esta cuestión, la administración autonómica señala que “en calquera caso, ese documento non daría por cumprido o apartado número 5 do convenio”. Y es que, explican desde la Consellería de Sanidade, “un estudo de mobilidade non é un documento único que se aporte e xa soluciona a petición”.





De hecho, desde el departamento que dirige Comesaña destacan que el convenio “fai referencia ás responsabilidades de como se acomodaría a trama circulación dos peóns, os vehículos particulares e ambulancias do centro de saúde...”.





No quiere decir esto que el ejecutivo que preside Alberto Varela no esté a tiempo de cumplir con este trámite. Y es que desde la Xunta señalan que los aspectos relacionados con la movilidad aún no están definidos “e só o estará cando estea aprobado o proxecto de execución”.





Lo que sí deja claro la Consellería de Sanidade es que el informe no es lo que se incluye en el convenio y que, tal y como solicitaron desde los grupos de la oposición, el gobierno que preside el socialista Alberto Varela tendrá que hacer un estudio de movilidad.





Quejas de la oposición

Pese a que fue firmado en junio, el informe de la Policía Local sobre la accesibilidad de la parcela situada en la Avenida da Marina no se hizo público hasta hace unos días. El documento es favorable a la instalación de un centro de salud en dichos terrenos, ya que conviene que está bien conectado y cuenta con numerosas plazas de aparcamiento en las inmediaciones.





El único problema que detecta el documento es el paso del tren al Puerto, aunque señala que también se da con la actual ubicación. El ejecutivo socialista defendió, a este respecto, que se trata de un paso “anecdótico” y que solo dura unos minutos. En cualquier caso, desde la oposición denunciaron que el documento no era suficiente para justificar la ubicación del centro de salud. Podemos y Vilagarcía en Común incidieron en que no se recogían aspectos como las peatonalizaciones o la ocupación de dichos aparcamientos. El PP aseguró que no era lo que pedía la Consellería. Sanidade avala ahora estas quejas.