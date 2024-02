Santamaría se ofrece como puente entre Xunta y concellos de todos los colores

Las elecciones autonómicas del 18 F dejan como claro ganador al Partido Popular. En Vilagarcía, suponen la entrada en el Parlamento del joven Raúl Santamaría, número 7 de la lista conservadora, que se ofrece como mediación para toda la comarca a la hora de explicar las medidas de la administración autonómica, pero también para conseguir que no haya diferencias de trato por “color político”.



“Lo asumo con muchísima responsabilidad. No solo represento a Vilagarcía, si no a toda la comarca”, aseguró el diputado, que agradeció el apoyo de los que confiaron en el PP y asegura que su “encuesta” personal coincidió con los resultados de las urnas. “La gente me decía que 40 eran mucho, nos daban 38, 39 o incluso 37... Yo ya les dije que la verdadera encuesta era el último día”, asegura Santamaría.



Ya con las vistas puestas en su labor en el Parlamento, destaca su compromiso con cuestiones pendientes en Vilagarcía, como la estación intermodal, que considera muy importante, o la ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro. “Quiero ser ese canal de comunicación fluido que una a la Xunta con los concellos de la comarca. Lo que quiero es que sea indiferente el color político”, asegura el conservador.



Sobre los resultados del PP en Vilagarcía, destaca que “son las terceras elecciones seguidas, en un año, que conseguimos ganar” y asegura que “la gente confía en el trabajo hecho”.