El sector bateeiro: “Nos dirigimos a la Xunta para reclamar derechos no para hacer daño a nadie”

Tras el comunicado de la Policía Nacional sobre los disturbios del pasado mes de abril por la concentración bateeira en Santiago desde la Plataforma en Defensa da Cría insisten en que “nos dirigimos a la Xunta para reclamar derechos, no para hacer daño a nadie”. El sector niega que saltasen la valla o que llevasen tornillos, tuercas y demás enseres para hacer daño. “¿Acaso somos la “kale borroka”, se preguntan. Insisten en que “intentamos mantener una reunión con la que ahora es ex conselleira de Pesca y meses intentando hablar con el presidente de la Xunta sin tener contestación alguna por las dos partes”. Creen en este sentido que “más paciencia no se puede tener, más aún cuando por parte de la administración lo único que hacen es delimitar más tu trabajo sin importar que no puedas seguir manteniendo a tu familia”. Manifiestan que “ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos” y que el día de los hechos denunciados fue “fatídico, que no debió terminar de esa manera”..